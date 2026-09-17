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2026 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2026-TUS 2. Dönem) sonuçları için adayların beklediği tarih geldi. ÖSYM tarafından 23 Ağustos 2026’da gerçekleştirilen sınavın ardından binlerce hekim adayı, uzmanlık eğitiminde tercih edeceği branş ve kurum açısından belirleyici olacak puanını öğrenmek için sonuç ekranını takip ediyor. Adayların gündemindeki "TUS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı ise ÖSYM’nin sınav takviminde yer alıyor.

İkinci dönem TUS oturumu 23 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirildi. Uzmanlık eğitimi almak amacıyla sınava katılan hekim adayları, sonuçların ilan edileceği tarihi beklemeye başladı. ÖSYM’nin yayımladığı takvime göre 2026-TUS 2. Dönem sonuçları 17 Eylül 2026 Perşembe günü erişime açılacak. Sonuçların duyurulmasının ardından adaylar, puan bilgilerini ÖSYM’nin sonuç sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle görüntüleyebilecek.

TUS AÇIKLANDI MI?

2026-TUS 2. Dönem sonuçlarıyla ilgili adayların bekleyişi devam ediyor. ÖSYM’nin resmi sınav takviminde sonuçların 17 Eylül 2026 Perşembe günü açıklanacağı belirtiliyor.

23 Ağustos 2026’da düzenlenen sınavın tamamlanmasının ardından hekim adayları, puanlarının yanı sıra yerleştirme ve tercih sürecine ilişkin duyuruları da takip ediyor. Sonuçların yayımlanmasıyla birlikte sorgulama işlemi ÖSYM’nin resmi sonuç sistemi üzerinden gerçekleştirilebilecek.

TUS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takviminde, TUS 2. Dönem sonuç tarihi 17 Eylül 2026 olarak açıklandı. Sonuçların gün içerisinde hangi saatte adayların kullanımına sunulacağına ilişkin ise henüz ayrı bir saat duyurusu bulunmuyor.

Adayların sonuçların açıklanacağı gün yaşanabilecek erişim yoğunluğuna karşı ÖSYM’nin resmi kanallarındaki duyuruları takip etmesi gerekiyor. Sorgulama işlemlerinin de yalnızca ÖSYM’ye ait resmi platformlardan yapılması bekleniyor.

TUS SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLİR?

Sonuçlar açıklandığında adaylar, ÖSYM’nin sonuç sistemi üzerinden sınav bilgilerine ulaşabilecek. Sorgulama sırasında T.C. kimlik numarası ile aday şifresinin kullanılması yeterli olacak.

ÖSYM, sınav sonuç belgelerini adayların ikamet adreslerine posta aracılığıyla göndermeyecek. Bu nedenle adayların sonuç bilgilerini dijital sistem üzerinden kontrol etmesi gerekiyor.

SONUÇLARIN ARDINDAN TERCİH SÜRECİ BAŞLAYACAK MI?

TUS sonuçlarının açıklanması, uzmanlık eğitimi için tercih döneminin aynı anda başladığı anlamına gelmiyor. Tercih tarihleri, uzmanlık alanlarına yönelik kontenjanlar ve başvuru şartları ÖSYM tarafından ayrıca duyurulacak.

Adaylar, puanlarını gördükten sonra yayımlanacak tercih kılavuzunu inceleyerek açılan kadrolu kurumları, uzmanlık dallarını ve başvuru koşullarını değerlendirecek ve tercih işlemlerini belirtilen tarihler arasında gerçekleştirecek.