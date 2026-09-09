Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenecek Elektronik Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (e-YDS 2026/10 İngilizce) için başvuru süreci başladı.
Sınav, 26 Eylül tarihinde Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana’daki e-Sınav uygulama binalarında gerçekleştirilecek.
KONTENJANLAR BELLİ OLDU
Sınava alınacak aday sayısı, e-Sınav uygulama binalarının kapasitesiyle sınırlı olacak.
Şehirlere göre kontenjanlar şöyle:
Ankara: 4 bin 430
İstanbul: 455
İzmir: 120
Adana: 316
ADAYLAR ÖDEME SIRASINA GÖRE ALINACAK
Adaylar, sınav ücretini ödeme sırasına göre kontenjana dahil edilecek.
Kontenjanların dolması halinde sistem, adayların sınav ücretini yatırmasını engelleyecek ve e-YDS için sınav ücreti ödeme süreci sona erecek.
SON BAŞVURU TARİHİ 17 EYLÜL
e-YDS 2026/10 İngilizce başvuruları 17 Eylül’e kadar ÖSYM’nin sanal POS sistemi üzerinden yapılabilecek.
Adayların kontenjan sınırlaması nedeniyle başvuru ve ödeme işlemlerini son tarihe bırakmaması önem taşıyor.