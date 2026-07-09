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Kaynak: AA

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye verilmemesi için hem açıktan hem perde arkasında girişimlerde bulunduklarını söyledi.

"ENGELLEMEK İÇİN ÇABA GÖSTERİYORUZ"

Yedioth Ahronoth gazetesine konuşan Maliye Bakanı Smotrich, F-35'lerin Türkiye'ye verilmesine karşı olduklarını ve bunu engellemek için çaba gösterdiklerini aktardı.

"ERDOĞAN TEHLİKELİ BİR ADAM"

ABD Başkanı Donald Trump ile yoğun görüşmeler yürüttüklerini ve F-35'lerin Türkiye'ye satışını engellemek için "hem açıktan hem perde arkasında çok sıkı çalıştıklarını" söyleyen Smotrich, "Erdoğan'ın oyunun kurallarını değiştirecek silahlara erişimine izin verilmemelidir." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Smotrich, "Erdoğan çok tehlikeli bir adam. Türkiye, bugünkü durumuyla İsrail için çok önemli bir tehdittir." iddiasında da bulundu.

Ankara'da 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'nin F-35 programına dönüşüne işaret eden açıklamaları, Tel Aviv yönetimi tarafından endişeyle karşılanmıştı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD basınına verdiği röportajlarla bu endişesini dile getirirken, Dışişleri Bakanı Gideon Saar da buna açıkça karşı olduklarını ve bölgede ABD'nin İsrail'in "niteliksel askeri üstünlüğünü" koruması gerektiğini savunmuştu.

NE OLMUŞTU?

Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleşen 36 NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye verilmesi konusu gündeme gelmiş, ABD Başkanı Donald Trump bu konuda olumlu mesajlar vermişti. Türkiye'nin F-35'lere erişmesi gerektiğini belirten Trump, "Bu sorunu çözeceğiz" demişti.