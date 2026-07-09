AKOM tarafından yayımlanan hava tahmin raporuna göre, bugün kent genelinde kuvvetli sağanak bekleniyor.
AKOM saat verdi: Kuvvetli sağanak geliyor
AKOM İstanbul’da etkili olan sıcak hava dalgasının ardından beklenen kuvvetli sağanak için saat vererek uyardı. Kuvvetli sağanak geliyor...Dilek Taşdemir
Meteorolojik değerlendirmelere göre sağanak yağışların saat 11.00 itibarıyla etkisini artıracağı ve akşam saatlerine kadar aralıklarla devam edeceği belirtildi.
AKOM, özellikle ani bastırabilecek sağanak yağışlara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguladı.
İSTANBUL'DA SAĞANAK NE KADAR SÜRECEK?
Beklenen kuvvetli sağanakların İstanbul genelinde 18.00’e kadar aralıklarla etkili olması öngörülüyor.
Yetkililer, kısa sürede etkili olabilecek yağışlar nedeniyle oluşabilecek su baskını, ulaşımda aksamalar ve olumsuzluklara karşı tedbir alınması uyarısında bulundu.
HAFTA SONU İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
İstanbul’da sağanak yağışların ardından hava yeniden ısınacak. Cuma gününden itibaren Megakent’te güneşli ve sıcak hava etkisini gösterecek.
Meteoroloji tahminlerine göre İstanbul’da hava sıcaklıklarının hafta boyunca 30 ila 33 derece arasında seyretmesi bekleniyor.