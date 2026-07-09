Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem AKOM saat verdi: Kuvvetli sağanak geliyor

AKOM saat verdi: Kuvvetli sağanak geliyor

AKOM İstanbul’da etkili olan sıcak hava dalgasının ardından beklenen kuvvetli sağanak için saat vererek uyardı. Kuvvetli sağanak geliyor...

Dilek Taşdemir Dilek Taşdemir
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AKOM saat verdi: Kuvvetli sağanak geliyor - Resim: 1

AKOM tarafından yayımlanan hava tahmin raporuna göre, bugün kent genelinde kuvvetli sağanak bekleniyor.

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AKOM saat verdi: Kuvvetli sağanak geliyor - Resim: 2

Meteorolojik değerlendirmelere göre sağanak yağışların saat 11.00 itibarıyla etkisini artıracağı ve akşam saatlerine kadar aralıklarla devam edeceği belirtildi.

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AKOM saat verdi: Kuvvetli sağanak geliyor - Resim: 3

AKOM, özellikle ani bastırabilecek sağanak yağışlara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

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AKOM saat verdi: Kuvvetli sağanak geliyor - Resim: 4

İSTANBUL'DA SAĞANAK NE KADAR SÜRECEK?

Beklenen kuvvetli sağanakların İstanbul genelinde 18.00’e kadar aralıklarla etkili olması öngörülüyor.

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AKOM saat verdi: Kuvvetli sağanak geliyor - Resim: 5

Yetkililer, kısa sürede etkili olabilecek yağışlar nedeniyle oluşabilecek su baskını, ulaşımda aksamalar ve olumsuzluklara karşı tedbir alınması uyarısında bulundu.

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AKOM saat verdi: Kuvvetli sağanak geliyor - Resim: 6

HAFTA SONU İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul’da sağanak yağışların ardından hava yeniden ısınacak. Cuma gününden itibaren Megakent’te güneşli ve sıcak hava etkisini gösterecek.

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AKOM saat verdi: Kuvvetli sağanak geliyor - Resim: 7

Meteoroloji tahminlerine göre İstanbul’da hava sıcaklıklarının hafta boyunca 30 ila 33 derece arasında seyretmesi bekleniyor.

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