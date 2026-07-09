Akciğerleri adeta yeniliyor: Şehir hayatının kirli havasına doğal çözüm

NE ZAMAN TÜKETİLMELİ?

Kara mürver çayı, günün herhangi bir saatinde tüketilebilse de birçok kişi akşam saatlerinde içmeyi tercih etmekte. Düzenli kullanım öncesinde, özellikle kronik hastalığı bulunanlar, hamileler, emziren anneler ve düzenli ilaç kullanan kişilerin sağlık uzmanına danışmaları önerilir.

Kara mürver, dengeli beslenme ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının yerine geçen bir tedavi yöntemi değil, antioksidan açısından zengin doğal bir besin desteği olarak değerlendirilmeli. Düzenli egzersiz yapmak, sigaradan uzak durmak ve temiz hava koşullarında bulunmak da akciğer sağlığını korumanın en önemli unsurları arasında yer almakta.