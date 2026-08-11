Kaynak: Ekonomi Servisi

Türkiye’nin sahip olduğu stratejik maden rezervleri, ekonomik kalkınma için devasa bir fırsat sunuyor. Altın, bor, bakır, nadir toprak elementleri, trona, krom ve toryum gibi kritik kaynakların brüt değerinin 2,5 trilyon dolar seviyesinde olduğu tahmin ediliyor. Ancak bu serveti sadece "yer altındaki bir varlık" olmaktan çıkarıp aktif bir finansal güce dönüştürmek büyük önem taşıyor.



Teknokratlar Derneği Başkanı Alphan Manas yaptığı X paylaşımında sadece potansiyel ekonomik değerlerini sertifikalandırarak finansallaştırma hedefiyle yola çıktıklarını belirtti:

Manas "Doğrulanmış rezervlere dayalı {Gold-in-Ground}, {Copper-in-Ground} gibi yeni nesil menkul kıymetler geliştirilebilir. Amaç madenleri veya mülkiyetlerini satmak değil; gelecekte yaratacakları ekonomik değerin sınırlı bir bölümünü sertifikalandırıp finansallaştırmak ve sağlanan kaynağı üretim, teknoloji, rafineri ve yüksek katma değer yatırımlarına yönlendirmek." ifadelerini kulladı.





YENİ BORSA VE ÇALIŞMA GRUPLARI KURULUYOR

Teknokratlar Derneği, bu vizyonu hayata geçirmek için Türkiye Maden Varlıkları Piyasası (TMVP) ve Türkiye Yüksek Saflık Malzemeler Borsası (TYSMB) olmak üzere iki kritik yapı öneriyor. Bu sistem; rezervin değerlemesinden başlayarak rafinasyona ve küresel ticarete uzanan tam bir zincir kurmayı hedefliyor.

Süreç, dernek bünyesinde kurulan "Ulusal Maden Varlıklarının Finansallaştırılması ve Yüksek Saflık Malzemeler Çalışma Grubu" tarafından yönetilecek. Akademisyenler, profesyoneller ve öğrenciler, bu stratejik dönüşüme katkı sağlamak için derneğin üyelik sistemine davet ediliyor.



Manas'ın paylaşımı şu şekilde;



