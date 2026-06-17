Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) "Nisan 2026 Petrol Piyasası Sektör Raporu"na göre, toplam ithalat içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrol ithalatı yüzde 9,19 azalışla 2 milyon 620 bin 645 ton olarak gerçekleşti.

Bu dönemde motorin türlerinin ithalatı yüzde 26,22 azalarak 802 bin 329 ton olurken, kalan kısmı havacılık ve denizcilik yakıtları ile diğer ürünler oluşturdu.

En fazla ham petrol ve petrol ürünleri ithalatı 1 milyon 758 bin 314 tonla Rusya'dan yapılırken, bu ülkeyi 529 bin 551 tonla Kazakistan ve 314 bin 827 tonla Irak izledi.

Yurt içi benzin satışları nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,08 artarak 466 bin 449 ton oldu. Toplam petrol ürünü satışları yüzde 2,06 azalarak 2 milyon 602 bin 949 ton, motorin satışları ise yüzde 4,10 azalışla 2 milyon 4 bin 871 ton olarak kaydedildi.

Aynı dönemde petrol piyasasında toplam ihracat yüzde 22,78 azalarak 1 milyon 69 bin 143 ton oldu.

Denizcilik yakıtları ihracatı yüzde 47,82 artışla 98 bin 578 ton olarak belirlenirken, motorin türleri ihracatı yüzde 77,47 azalışla 101 bin 235 ton oldu. Havacılık yakıtları ihracatı yüzde 14,29 azalarak 508 bin 950 ton, benzin türleri ihracatı ise yüzde 39,98 azalışla 4 bin 190 ton olarak gerçekleşti.

Toplam rafineri petrol ürünleri üretimi ise yüzde 6,07 azalışla 3 milyon 200 bin 59 ton oldu.

Havacılık yakıtları üretimi nisanda yıllık bazda yüzde 16,61 artarak 669 bin 985 ton, benzin türleri üretimi yüzde 5,02 artarak 445 bin 902 ton olurken, motorin türlerinin üretimi yüzde 7,44 azalarak 1 milyon 300 bin 381 ton olarak kayıtlara geçti.