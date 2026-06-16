Şirket yetkililerinin, yatırım planları doğrultusunda OYAK bünyesinde faaliyet gösteren GüzelEnerji ile masaya oturmak için İstanbul'a bir çıkarma yaptığı öğrenildi.
OYAK’tan dev ortaklık: Suudi Arabistanlı petrol devi İstanbul’da
Küresel enerji pazarının en büyük aktörlerinden biri olan Suudi Arabistan merkezli petrol devi Saudi Aramco, Türkiye akaryakıt dağıtım pazarına güçlü bir giriş yapmak üzere rotasını İstanbul'a çevirdi.Kaynak: ANKA
Masadaki Rakam: Yüzde 49 Ortaklık İhtimali
Aramco'nun radarına giren GüzelEnerji; Türkiye pazarında TotalEnergies, M Oil ve Türk Petrol gibi köklü markaları çatısı altında barındırıyor.
Akaryakıt sektörüne yakın güvenilir kaynaklardan sızan bilgilere göre, Suudi şirketin GüzelEnerji'ye yüzde 49 oranında ortak olması planlanıyor.
"Tamamının Satışı Gündemde Değil, Kısmi Ortaklığa Kapı Açık"
Sürece dair en net resmi açıklama, OYAK Enerji Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Doğan'dan gelmişti.
ANKA Haber Ajansı'na konuşan Doğan, Saudi Aramco ile enerji sektöründe stratejik yatırım, ortaklık ve ticari iş birliği fırsatları üzerine resmi görüşmeler yürüttüklerini doğruladı.
Şirketin tamamının satılması veya tüm hisselerin devredilmesi ihtimalinin kesinlikle gündemde bulunmadığının altını çizen Doğan, masadaki belirli oranda ortaklık veya kısmi hisse devri formüllerine ise kapıların açık tutulduğunu ifade etti.
Sektörün Dördüncü Büyük Oyuncusu
Aramco'nun yatırım hedefindeki GüzelEnerji, Türkiye'nin dört bir yanına yayılan devasa tesisleri ve yüksek pazar payı ile dikkat çekiyor.
Şirket; Gebze, Aliağa, Tekirdağ Marmara Ereğlisi, Ankara, Yarımca ve Samsun’da toplam 550 bin metreküp kapasiteli akaryakıt ve LPG tesislerine sahip olmasının yanı sıra İzmir Çiğli'de dev bir madeni yağ fabrikasını da işletiyor.
Bini aşkın istasyon ağıyla geniş bir tüketici kitlesine hizmet veren GüzelEnerji, motorinde yüzde 8,54 ve benzinde yüzde 7,47'lik pazar payıyla sektörde dördüncü sırada bulunuyor.
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