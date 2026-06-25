İllerin kayıtlı nüfusları üzerinden yapılan hesaplama, Türkiye’nin nüfus haritasını yeniden şekillendirdi.
Herkes memleketinde yaşasaydı Türkiye’de illerin nüfusu ne kadar olurdu? İşte zirvedeki şehir
Türkiye’de herkesin nüfusa kayıtlı olduğu şehirde yaşadığı varsayımıyla hazırlanan çalışmada illerin nüfus sıralaması yeniden hesaplandı. Sonuçlar, iç göçün şehirlerin demografik yapısını nasıl değiştirdiğini ortaya koyarken, Şanlıurfa listenin zirvesinde yer aldı. İşte liste ve zirvedeki şehir...Kaynak: Diğer
Herkesin doğduğu veya nüfusa kayıtlı olduğu şehirde yaşaması durumunda ortaya çıkacak tabloya göre illerin sıralaması belli oldu.
Sabah'ın hazırladığı habere göre, veriler, iç göçün demografik yapı üzerindeki etkisini bir kez daha ortaya koydu.
İŞTE SIRALAMA
81. Yalova – 131.080
80. Tunceli – 256.768
79. Bilecik – 271.776
78. Bayburt – 288.939
77. Bartın – 344.965
76. Kilis – 351.806
75. Karabük – 353.343
74. Iğdır – 366.827
73. Hakkari – 369.399
72. Burdur – 378.437
71. Karaman – 397.223
70. Uşak – 416.821
69. Düzce – 439.196
68. Kırklareli – 441.582
67. Bolu – 448.482
66. Artvin – 450.989
65. Gümüşhane – 458.887
64. Edirne – 500.733
63. Kırıkkale – 542.951
62. Nevşehir – 546.494
61. Ardahan – 553.697
60. Çanakkale – 555.158
59. Isparta – 564.561
58. Tekirdağ – 566.243
57. Kırşehir – 585.776
56. Bingöl – 595.180
55. Aksaray – 602.971
54. Erzincan – 643.919
53. Amasya – 655.598
52. Muğla – 667.264
51. Niğde – 678.344
50. Çankırı – 686.967
49. Kocaeli – 692.930
48. Osmaniye – 715.300
47. Sinop – 716.440
46. Kütahya – 735.694
45. Zonguldak – 735.830
44. Şırnak – 745.421
43. Eskişehir – 754.969
42. Rize – 782.658
41. Siirt – 870.385
40. Batman – 888.122
39. Bitlis – 890.517
38. Elazığ – 942.972
37. Aydın – 943.411
36. Denizli – 979.694
35. Muş – 1.015.358
34. Kars – 1.016.817
33. Sakarya – 1.030.639
32. Kastamonu – 1.077.670
31. Giresun – 1.159.815
30. Afyonkarahisar – 1.168.259
29. Adıyaman – 1.220.603
28. Yozgat – 1.246.902
27. Antalya – 1.255.834
26. Balıkesir – 1.276.093
25. Ağrı – 1.283.450
24. Çorum – 1.331.917
23. Tokat – 1.399.393
22. Mersin – 1.409.834
21. Manisa – 1.423.251
20. Malatya – 1.423.293
19. Kayseri – 1.528.825
18. Trabzon – 1.586.303
17. Ordu – 1.602.426
16. Kahramanmaraş – 1.663.566
15. Van – 1.707.753
14. Mardin – 1.800.184
13. Gaziantep – 1.830.380
12. Adana – 1.830.974
11. Bursa – 1.854.212
10. Hatay – 1.895.656
9. İzmir – 1.943.223
8. Erzurum – 1.987.876
7. Sivas – 1.988.289
6. Samsun – 2.032.154
5. Ankara – 2.075.894
4. Diyarbakır – 2.486.449
3. İstanbul – 2.603.870
2. Konya – 2.702.482
ZİRVEDEKİ İL
1. Şanlıurfa – 3.205.103