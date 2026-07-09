Yeniçağ Gazetesi
09 Temmuz 2026 Perşembe
İstanbul 25°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Gram, çeyrek, yarım ve tam altın bugün ne kadar oldu? Kapalıçarşı'da son durum (9 Temmuz Perşembe)

Gram, çeyrek, yarım ve tam altın bugün ne kadar oldu? Kapalıçarşı'da son durum (9 Temmuz Perşembe)

ABD-İran arasında yeniden artan gerilim, Trump'ın NATO zirvesinde yaptığı açıklamalar ile beraber altın ve petrolde hareketli saatler yaşanıyor. Dün yükselişe geçen ons ve gram altın bugün sınırlı düşüşe geçti. İşte Kapalıçarşı gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları...

Yunus Arıkan Yunus Arıkan
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Gram, çeyrek, yarım ve tam altın bugün ne kadar oldu? Kapalıçarşı'da son durum (9 Temmuz Perşembe) - Resim: 1

Trump'ın ön görülemez savaş stratejisi, piyaları geren açıklamaları ve Orta Doğu'da yeniden başlayan savaş esintileri, küresel piyasalarda yaşanan hareketlilik ile birlikte gözünü sarı metale çevirdi.

1 12
Gram, çeyrek, yarım ve tam altın bugün ne kadar oldu? Kapalıçarşı'da son durum (9 Temmuz Perşembe) - Resim: 2

Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, yarım ve tam altında sınırlı düşüş gözlemlenirken brent petrol yeniden yükselişe geçti.

2 12
Gram, çeyrek, yarım ve tam altın bugün ne kadar oldu? Kapalıçarşı'da son durum (9 Temmuz Perşembe) - Resim: 3

İşte 9 Temmuz Perşembe Kapalıçarşı altın fiyatları:

3 12
Gram, çeyrek, yarım ve tam altın bugün ne kadar oldu? Kapalıçarşı'da son durum (9 Temmuz Perşembe) - Resim: 4

Gram altın:
Alış: 6 bin 100 lira
Satış: 6 bin 175 lira

4 12
Gram, çeyrek, yarım ve tam altın bugün ne kadar oldu? Kapalıçarşı'da son durum (9 Temmuz Perşembe) - Resim: 5

Çeyrek altın:
Alış: 10 bin 101 lira
Satış: 10 bin 74 lira

5 12
Gram, çeyrek, yarım ve tam altın bugün ne kadar oldu? Kapalıçarşı'da son durum (9 Temmuz Perşembe) - Resim: 6

Yarım altın:
Alış: 20 bin 2 lira
Satış: 20 bin 129 lira

6 12
Gram, çeyrek, yarım ve tam altın bugün ne kadar oldu? Kapalıçarşı'da son durum (9 Temmuz Perşembe) - Resim: 7

Tam altın:
Alış: 39 bin 871 lira
Satış: 40 bin 159 lira

7 12
Gram, çeyrek, yarım ve tam altın bugün ne kadar oldu? Kapalıçarşı'da son durum (9 Temmuz Perşembe) - Resim: 8

22 ayar bilezik gram altın:
Alış: 5 bin 575 lira
Satış: 5 bin 770 lira

8 12
Gram, çeyrek, yarım ve tam altın bugün ne kadar oldu? Kapalıçarşı'da son durum (9 Temmuz Perşembe) - Resim: 9

14 ayar gram altın:
Alış: 3 bin 340 lira
Satış: 4 bin 495 lira

9 12
Gram, çeyrek, yarım ve tam altın bugün ne kadar oldu? Kapalıçarşı'da son durum (9 Temmuz Perşembe) - Resim: 10

Brent petrol: 78,84 dolar

10 12
Gram, çeyrek, yarım ve tam altın bugün ne kadar oldu? Kapalıçarşı'da son durum (9 Temmuz Perşembe) - Resim: 11

Dolar: 46,87 lira

11 12
Gram, çeyrek, yarım ve tam altın bugün ne kadar oldu? Kapalıçarşı'da son durum (9 Temmuz Perşembe) - Resim: 12

Euro: 53,64 lira

12 12
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro