Trump'ın ön görülemez savaş stratejisi, piyaları geren açıklamaları ve Orta Doğu'da yeniden başlayan savaş esintileri, küresel piyasalarda yaşanan hareketlilik ile birlikte gözünü sarı metale çevirdi.
Gram, çeyrek, yarım ve tam altın bugün ne kadar oldu? Kapalıçarşı'da son durum (9 Temmuz Perşembe)
ABD-İran arasında yeniden artan gerilim, Trump'ın NATO zirvesinde yaptığı açıklamalar ile beraber altın ve petrolde hareketli saatler yaşanıyor. Dün yükselişe geçen ons ve gram altın bugün sınırlı düşüşe geçti. İşte Kapalıçarşı gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları...Yunus Arıkan
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Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, yarım ve tam altında sınırlı düşüş gözlemlenirken brent petrol yeniden yükselişe geçti.
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İşte 9 Temmuz Perşembe Kapalıçarşı altın fiyatları:
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Gram altın:
Alış: 6 bin 100 lira
Satış: 6 bin 175 lira
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Çeyrek altın:
Alış: 10 bin 101 lira
Satış: 10 bin 74 lira
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Yarım altın:
Alış: 20 bin 2 lira
Satış: 20 bin 129 lira
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Tam altın:
Alış: 39 bin 871 lira
Satış: 40 bin 159 lira
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22 ayar bilezik gram altın:
Alış: 5 bin 575 lira
Satış: 5 bin 770 lira
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14 ayar gram altın:
Alış: 3 bin 340 lira
Satış: 4 bin 495 lira
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Brent petrol: 78,84 dolar
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Dolar: 46,87 lira
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Euro: 53,64 lira
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