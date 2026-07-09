Finansal tasarruf araçlarının getirisine genellikle aylık ya da en fazla bir yıllık kısa dönemler için bakılırken, çok uzun vadede yaşanan büyük servet transferleri gözden kaçırılıyor. Alaattin Aktaş, 30 yıllık ekonomik ve siyasi tercihlerin sabit gelirlilerin cebinde nasıl bir enkaz bıraktığını TÜİK'in enflasyondan arındırılmış reel getiri verileriyle açıkladı.
Alaattin Aktaş en çok kazandıran yatırım aracını kuruşu kuruşuna açıkladı
Alattin Aktaş Ekonomim'de ki köşe yazısında son 30 yılda yatırım araçlarındaki getiriyi kuruşu kuruşuna açıkladı. Peki yıllardır hangisine yatırım yapan kazandı? Altın, dolar, borsa mı?Yoksa mevduat mı yatırımcısına kazandırdı? İşte detaylar...Züleyha Öncü
"Ekonomi Yönetimi Vatandaşın Parasının Yarısından Fazlasını Alıverdi"
Türk Lirası'nı tercih eden vatandaşların geçmişte ödüllendirilirken son yıllarda nasıl açıkça kaybettiğini vurgulayan Alaattin Aktaş, mevduat faizlerindeki trajediyi şu sözlerle özetledi: "İlk dönem; yani 1997-2006 arası. Bu on yıllık dönemden bir daha hiç rastlanmayan bir gelişme yaşanmış ve reel getiride ilk sıraya yüzde 99’luk oranla mevduat yerleşmiş.
Türk parasını tercih edenler o dönem daha sonraki dönemlerin aksine ekonomik anlamda cezalandırılmıyormuş! 2017’den bu yılın haziranına kadar olan dönemde tasarrufunu TL cinsi mevduatta tutanlar reel anlamda tam 60 kayba uğradı. Korkunç bir oran bu! 2016 sonunda 100 lira düzeyindeki bir birikim, bu yılın haziranında reel olarak 40 liraya indi. Ekonomi yönetimi bu dönemde vatandaşın elindeki Türk parasının yarıdan fazlasını yüksek enflasyon ve bu enflasyonla bağı tümüyle kopmuş düşük faizle alıverdi.
Hatırlıyoruz değil mi, 2021’de Merkez Bankası faizi indirildikten sonra mevduat faizinin de diplerde süründüğünü, oysa bu dönemde enflasyonun başını alıp gittiğini… Sonuç ortada işte." Aktaş ayrıca, bu hesaplamaların brüt faiz üzerinden yapıldığını, stopaj düştükten sonra negatif kayıpların daha da büyüdüğünü ekledi.
"Döviz Her Zaman Kazandırır" Algısı Tamamen Yalan Çıktı!
Vatandaşların yıllardır esiri olduğu döviz algısının bir illüzyondan ibaret olduğunu rakamlarla çürüten Aktaş, analize şöyle devam etti: "Vatandaşta yıllar yılı pek de değişmeyen şöyle bir algı var: 'Döviz her zaman kazandırır, hele hele enflasyonu mutlaka yener.' Ama gerçek tümüyle başka. İşte otuz yılın oranları bu algının pek de doğru olmadığını ortaya koyuyor. Bu otuz yıllık dönemde dolar reel olarak yüzde 44, euro ise yüzde 51 değer yitirdi. Otuz yıl önce tabii ki euro yoktu, hesaplamada 2002’den önceki dönem için Alman Markı kullanıldı." Aktaş, bu verilerin sadece kurun nominal artışının Türkiye'deki enflasyondan arındırılmış halini gösterdiğini ve karşı ülkelerin enflasyonunu alan reel efektif döviz kuru ile karıştırılmaması gerektiği uyarısında bulundu.
Altın, Her Zaman Altın: 30 Yılda Tam Yüzde 515 Reel Kazanç
Yatırımcısını enflasyon canavarına karşı 30 yıldır bir zırh gibi koruyan tek aracın altın olduğunu belirten ünlü ekonomi yazarı, zirvedeki tabloyu şu şekilde aktardı: "Altında bu otuz yıllık dönemin yalnızca ilk on yıllık döneminde reel bir kayıp var. Ancak altın ilk dönemdeki yüzde 15’lik bu kaybı sonraki dönemlerde fazlasıyla telafi etti.
İkinci on yıldaki yüzde 108’lik ve üçüncü on yıldaki yüzde 246’lık reel getiriyle altının son otuz yıldaki reel getirisi tam yüzde 515’e ulaştı." Reel getiride altını yüzde 91 ile Borsa İstanbul'un izlediğini de not düşen Aktaş, borsa yatırımcıları için,
"Böylesine uzun dönemde borsada sabreden için öylesine büyük kazançlar oluştu ki, yüzde 91 adeta çerez kalır. Ama diğer yandan kayıplar da var elbette. Dolayısıyla bu oranın çok genel bir ortalama olarak okunması ve hisse bazlı değerlendirmeler yapılırken ölçü alınmaması gerektiği çok açık" uyarısını yaptı.
Son olarak finansal araçların giderek çeşitlendiğini, son yıllarda fonların büyük hacimlere ulaştığını belirten Aktaş, gayrimenkul ve arsa yatırımlarının bu finansal araçların dışında tutulduğunu da ekledi.
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