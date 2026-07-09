Alaattin Aktaş en çok kazandıran yatırım aracını kuruşu kuruşuna açıkladı

"Döviz Her Zaman Kazandırır" Algısı Tamamen Yalan Çıktı!

Vatandaşların yıllardır esiri olduğu döviz algısının bir illüzyondan ibaret olduğunu rakamlarla çürüten Aktaş, analize şöyle devam etti: "Vatandaşta yıllar yılı pek de değişmeyen şöyle bir algı var: 'Döviz her zaman kazandırır, hele hele enflasyonu mutlaka yener.' Ama gerçek tümüyle başka. İşte otuz yılın oranları bu algının pek de doğru olmadığını ortaya koyuyor. Bu otuz yıllık dönemde dolar reel olarak yüzde 44, euro ise yüzde 51 değer yitirdi. Otuz yıl önce tabii ki euro yoktu, hesaplamada 2002’den önceki dönem için Alman Markı kullanıldı." Aktaş, bu verilerin sadece kurun nominal artışının Türkiye'deki enflasyondan arındırılmış halini gösterdiğini ve karşı ülkelerin enflasyonunu alan reel efektif döviz kuru ile karıştırılmaması gerektiği uyarısında bulundu.