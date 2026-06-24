Türkiye'nin dışarıdan aldığı göç dalgasına ilişkin en net ve en resmi veriler gün yüzüne çıktı. TÜİK'in 2025 yılına ilişkin Uluslararası Göç İstatistikleri raporu, açıkça kanıtladı: 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 25,2 artış göstererek 393 bin 829'a ulaşan gelen göçmen sayısına karşılık, Türkiye'den yurt dışına göç eden kişi sayısı ise yüzde 5 azalarak 403 bin 216 olarak gerçekleşti.

GELENLERİN 301 BİNİ YABANCI UYRUKLU: GENÇ NÜFUSTA BÜYÜK HAREKETLİLİK

TÜİK'in yayımladığı göç tablosunun satır araları incelendiğinde, Türkiye'ye gelen 393 bin 829 kişinin çoğunluğunun, yani 301 bin 877'sinin yabancı uyruklulardan oluştuğu görüldü. Gelenlerin sadece 91 bin 952'si Türk vatandaşlarından oluştu. Türkiye'ye göç edenlerin yaş dağılımına bakıldığında ise en yüksek oran yüzde 16,3 ile 20-24 yaş grubunda görüldü. Bu dinamik genç grubu sırasıyla yüzde 13,7 ile 25-29 yaş grubu ve yüzde 11,5 ile 30-34 yaş grubu takip etti.

YURT DIŞINA GÖÇTE BÜYÜK GERİLEME: GİDENLERİN YARISINDAN FAZLASI DA YABANCI

2025 yılında Türkiye'den yurt dışına göç edenlerin sayısında yüzde 5'lik bir gerileme yaşandı ve toplam sayı 403 bin 216 olarak kayıtlara geçti. Ülkeden ayrılan nüfusun yüzde 55,3'ünü erkekler, yüzde 44,7'sini kadınlar oluştururken, yurt dışına gidenlerin 155 bin 119'u Türk vatandaşı, 248 bin 97'si ise yine yabancı uyruklu kişilerden oluştu. Türkiye'den göç edenlerde ise ilk sırada yüzde 14,3 ile 25-29 yaş grubu yer alarak eğitimli gençlerin ve beyin göçünün acı tablosunu bir kez daha tescilledi. Bu yaş grubunu yüzde 12,5 ile 20-24 yaş grubu ve yüzde 12 ile 30-34 yaş grubu izledi.

MEGAKENT İSTANBUL VE ANTALYA KISKAÇ ALTINDA: EN ÇOK TÜRKMENİSTANLI GELDİ

İllere göre dağılım incelendiğinde, Türkiye'ye gelenlerin yüzde 42,2'si gibi devasa bir bölümünün doğrudan İstanbul'a yerleştiği açığa çıktı. İstanbul'u yüzde 9,1 ile Antalya, yüzde 6,7 ile Ankara, yüzde 3,1 ile İzmir ve yüzde 2,9 ile Bursa takip etti.

Türkiye'ye 2025 yılında gelen yabancı uyruklular arasında ilk sırayı yüzde 23,4'lük ezici pay ile Türkmenistan vatandaşları aldı. Türkmenistan'ı sırasıyla Azerbaycan (yüzde 8,3), Özbekistan (yüzde 6,9), Mısır (yüzde 6,1) ve Afganistan (yüzde 5,8) vatandaşları takip etti. Türkiye'den ayrılan yabancı uyruklularda ise ilk sırada yüzde 15,7 ile Irak vatandaşları yer alırken, Irak'ı Afganistan (yüzde 11,2) ve Rusya Federasyonu (yüzde 7,6) izledi.