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Şırnak'ta terörün karanlık izleri siliniyor, yıllar önce terk edilen köylerde yeniden yaşam filizleniyor. 1990'lı yıllarda yaşanan terör olayları nedeniyle Ezidi vatandaşların göç etmek zorunda kaldığı İdil ilçesine bağlı Mağara köyü, devletin üst düzey yatırımlarıyla adeta küllerinden doğdu.

İçişleri Bakanlığı'nın "Köye Dönüş Projesi" çerçevesinde Şırnak Valiliği ve İdil Kaymakamlığı harekete geçerek köyün Avrupa'ya göç eden eski sakinleriyle irtibat kurdu. Almanya, Belçika ve Hollanda'da yaşayan ailelere yapılan "huzur" çağrısı kısa sürede karşılık buldu ve memleket hasreti çeken aileler dönüş kararı aldı.

DEVLETTEN DEV ALTYAPI YATIRIMI

İl Özel İdaresi öncülüğünde başlatılan çalışmalarla köyün tüm çehresi değiştirildi. Geri dönen vatandaşların konforu için bölgeye 9,2 kilometrelik yeni yol yapıldı. Sadece yolla sınırlı kalınmayan projede; 2,2 kilometrelik sulama sistemi, arıtma tesisi, modern kanalizasyon hattı ve aydınlatma direkleri inşa edildi. Ayrıca köyün kültürel mirasına sahip çıkılarak bir de anıt mezar yapıldı.

"İLK GİDEN DE İLK DÖNEN DE BEN OLDUM"

Yarım asra yakın bir süredir Avrupa'da yaşayan 8 çocuk babası Nusrettin Genç, dönüş yolculuğunun sembol isimlerinden biri oldu. Valilik ve Kaymakamlığın destekleriyle köyün elektrik ve su gibi temel sorunlarının tamamen çözüldüğünü belirten Genç, yaşadığı mutluluğu şu sözlerle anlattı:

"1990'lı yıllarda olaylar başlayınca köyden çıkan ilk kişi bendim. Yıllar sonra memleketine ilk dönen de yine ben oldum. 48 yıl boyunca Avrupa'da yaşadım ama şimdi kendimi asıl yuvamda, köyümde güvende hissediyorum. Şu ana kadar 5 aile kesin dönüş yaptı, 5 aile de şu an burada evlerini inşa ediyor. Toplamda 10 evimiz hazır durumda. İrtibatta olduğumuz 20 kişi daha var, onlar da yakında gelecek. Köyümüz artık yaşamak için tamamen hazır."

BÖLGE TURİZMİNİN YENİ GÖZDESİ OLDU

Tarihi yaklaşık 1200 yıl öncesine dayanan ve bölgenin en büyük Ezidi köylerinden biri olarak bilinen Mağara köyü, sadece eski sakinlerini değil, turistleri de ağırlamaya başladı. Dağ eteklerine doğru uzanan mağara odalarıyla eşsiz bir mimariye sahip olan köy, tur otobüslerinin uğrak noktası haline geldi.

Şırnak'ı ziyaret eden ve köyü gezen öğretmenlerden Oya Yürüktümen, karşılaştığı manzaradan çok etkilendiğini belirterek, "Açıkçası burada bu kadar büyük bir hareketlilik beklemiyordum. Turizm açısından ilerleyen dönemde çok daha iyi yerlere geleceğinden hiç şüphem yok" ifadelerini kullandı. İl Kültür ve Turizm Müdürü Celal Baz da tarihi köyün hafta içi ve hafta sonu aralıksız turist ağırladığını vurguladı.