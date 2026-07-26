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DHMİ'nin güncellediği "Uçak, Yolcu, Yük Serisi ve Tahminleri Raporu"na göre, havacılık sektöründe 2026 ve 2027 yıllarında ciddi bir büyüme ivmesi yakalanması bekleniyor. Direkt transit yolcuların da dahil edildiği hesaplamalarda, geçen yıl 247 milyon 180 bin 962 olan hava yolu yolcu sayısının bu yıl yaklaşık yüzde 4,6 oranında bir artış göstermesi planlanıyor. Gelecek yıl (2027) için hedeflenen yolcu sayısı ise 271 milyon 743 bin 460 olarak kayıtlara geçti.

EN BÜYÜK HAREKETLİLİK İÇ HATLARDA YAŞANACAK

Güncellenen tahmin raporuna göre, oransal olarak en büyük artış iç hat uçuşlarında gerçekleşecek. Raporun yolcu dağılımı detayları belli oldu.

2025 yılında 101 milyon 574 bin 184 olan iç hat yolcu sayısının, bu yıl yüzde 6,1'lik belirgin bir artışla 107 milyon 774 bin 390'a ulaşması bekleniyor. Bu rakamın 2027 yılında 114 milyon 398 bin 185'i bulacağı öngörülüyor.

Geçtiğimiz yıl 145 milyon 202 bin 376 olarak gerçekleşen dış hat yolcu sayısının, bu yıl yüzde 3,6 oranında artarak 150 milyon 432 bin 78'e çıkması hedefleniyor. 2027 dış hat tahmini ise 156 milyon 854 bin 99 yolcu olarak belirlendi.

Artan yolcu sayısına paralel olarak Türkiye hava sahasındaki uçak hareketliliği ve taşınan kargo miktarında da yükseliş trendi devam edecek.

Geçen yıl transit üst geçişler dâhil 2 milyon 511 bin 726 olan toplam uçak trafiğinin, bu yıl 2 milyon 529 bin 8'e, 2027'de ise 2 milyon 699 bin 624'e ulaşması bekleniyor. Bu yılki trafiğin 1 milyon 43 bin 705'ini iç hat, 973 bin 717'sini ise dış hat uçuşları oluşturacak.

2025'te 583 bin 314 olarak gerçekleşen transit üst geçiş (overflight) sayısının bu yıl kısmi bir gerilemeyle 511 bin 586 olması, gelecek yıl ise yeniden toparlanarak 583 bin 838'e çıkması tahmin ediliyor.

Türkiye genelindeki havalimanlarında geçtiğimiz yıl 5 milyon 383 bin 836 ton olan toplam yük (kargo, posta, bagaj) hareketinin, bu yıl 5 milyon 430 bin 838 tona, 2027 yılında ise 5 milyon 637 bin 201 tona yükselmesi hesaplanıyor.