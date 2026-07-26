Yarı finalde Çin’i devirerek adını dev finale yazdıran A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Voleybol Milletler Ligi şampiyonluk maçında Brezilya karşısında parkeye çıktı. Tüm Türkiye’nin kilitlendiği dev karşılaşmada ilk düdük çalarken, Filenin Sultanları bir kez daha tarih yazmak ve kupayı Türkiye’ye getirmek için muhteşem bir mücadeleye başladı. İşte nefes kesen final maçından anlık gelişmeler ve set sonuçları…

TÜRKİYE: 0 - BREZİLYA: 1

2. set: 4- 6

1. set: 23- 25

14.30 MÜCADELE BAŞLADI

Maç başladı

Şampiyonluk mücadelesi, TRT 1 ve S Sport kanallarından canlı yayınla ekranlara gelecek. Karşılaşma TRT 1 üzerinden şifresiz olarak izlenebilecek.