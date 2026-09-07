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Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye’nin uzun bir zamandır merakla beklenen seyir füzesi GEZGİN’de test süreci devam ediyor.

Herkesin merakla beklediği Türkiye’nin 1500km menzile sahip olması beklenirken, GEZGİN’in havadan ve karadan testlerinin devam ettiği duyuruldu.

YALNIZCA BİR FOTOĞRAFI VAR

Gizli yürütülen GEZGİN Füzesi’nin sadece bir adet fotoğrafı bulunuyor. Kara, hava ve deniz kuvvetlerine ait platformlardan kullanılabilecek GEZGİN Seyir Füzesi, TÜBİTAK-SAGE tarafından milli imkanlarla üretiliyor.

Çeşitli testlerden geçen GEZGİN Füzesi’nin, TÜBİTAK SAGE tarafından tasarlanan ve üretilen Denizaltı Test Altyapısı (DATA) kullanılarak Aksaz’da Kapsüllü Gezgin Kütle Eşdeğer Atışları da başarıyla icra edildi.

KARA, HAVA DENİZ VE DENİZALTI PLATFORMLARI TARAFINDAN KULLANILMASI BEKLENİYOR

GEZGİN’in; kara, hava, deniz ve denizaltı platformları tarafından kullanılacağı düşünülüyor. Öte yandan daha önce F-16 ÖZGÜR Platformu ile ilgili olarak paylaşılan bir tanıtım videosunda, kullanılacak silah sistemleri arasında GEZGİN de yer almıştı.

YUNAN BASINI MANŞETİNE TAŞIMIŞTI

Yunan medyası, Türkiye’nin yerli seyir füzesi Gezgin’i “Türk Tomahawk’ı geliyor” başlığıyla gündemine almıştı. Atina merkezli Yunan haber siteleri, Türkiye’nin geliştirdiği sistemin uzun menzilli, yüksek hassasiyetli ve savunma kabiliyetlerinde önemli bir ilerleme sağlayacak bir füze olabileceğini gündeme getirmişti.