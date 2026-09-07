YENİ Parti seçimlere girebilecek mi?

Dolayısıyla ortada 600 bin kişinin başvuru yapması varsa bile, buna 600 bin kesinleşmiş parti üyesi demek başka bir şey.

Başvuru ile üyeliği birbirine karıştırırsanız, ortaya siyasi iletişim açısından büyük bir rakam çıkar ama hukuken aynı şeyi ifade etmez.