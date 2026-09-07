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Kaynak: Haber Merkezi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Melih Gökçek hakkında "yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı" iddiaları ile ilgili soruşturma açılmıştı. Soruşturma kapsamında Gökçek, "şüpheli" sıfatıyla yaklaşık iki saat ifade vermişti.

Soruşturma kapsamında Ahmet Gökçek ve Hülya Gökçek, şüpheli sıfatıyla ifadeleri alınmak üzere ifadeye getirilmişti. İfade sonrası iki isim adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, ise olaylara dair X hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

'BU TÜR ADLİ KONTROL TEDBİRLERİNE SIKLIKLA BAŞVURULMAKTADIR'

Alınan kararın yargılama safhasında rutin bir uygulama olduğunu vurgulayan Melih Gökçek, karara saygı duyduklarını belirtirken, şu ifadeleri kullandı:

"Ahmet Gökçek ve Hülya Gökçek hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, Sulh Ceza Hâkimliği tarafından yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmıştır.

Soruşturma aşamasında bu tür adli kontrol tedbirlerine sıklıkla başvurulmaktadır. Bu nedenle verilen kararın olağan, makul ve soruşturma sürecinin doğal bir parçası olduğu kanaatindeyim. Adli kontrol kararı verilmesi, kişinin suçlu olduğu anlamına gelmez. Sürecin tüm yönleriyle araştırılmasına ve nihai değerlendirmenin bağımsız yargı tarafından yapılmasına saygı duyuyoruz.

'TÜRK YARGISINA GÜVENİMİZ TAMDIR'

Ayrıca, Murat Ağırel’in tanık sıfatıyla verdiği ifadelerin gerçeği yansıtmadığı yönünde ciddi şüphelerimiz bulunmaktadır. Hülya Gökçek tarafından, bu iddiaları desteklediği değerlendirilen 11 ayrı bilgi ve belgenin Cumhuriyet Başsavcılığımıza sunulduğu ve gerekli şikâyetlerin yapıldığı tarafıma iletilmiştir.

Murat Ağırel hakkındaki söz konusu iddiaların ve sunulan belgelerin hukuki açıdan değerlendirilmesi elbette yargı makamlarının takdirindedir.

Beklentimiz hiç kimseye ayrıcalık tanınması değil, hukukun ve adaletin herkese eşit şekilde uygulanmasıdır. Türk yargısına güvenimiz tamdır."

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