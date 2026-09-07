Ekonomideki güncel gelişmeler ve sıkı para politikası adımları, bankaların mevduat toplama yarışını hızlandırdı.
1 Milyon TL'nin 32 günlük kazancı değişti: İşte banka oranları (7 Eylül 2026)
Merkez Bankası'nın gecelik faizlerde uyguladığı indirimin ardından bankaların 32 günlük mevduat fazileri yeniden güncellendi. İşte bankaların 1 milyon TL faize verdiği kazanç tutarı...Mehmet Ertaş
Yatırımcılar "Paramı nerede değerlendirmeliyim?" sorusuna yanıt ararken, bankaların sunduğu 32 günlük hoş geldin faizleri ve avantajlı kar payı oranları cazip fırsatlar sunuyor. Ancak Merkez Bankası’nın gecelik faizi yüzde 37 düşürmesi bazı bankalarda faiz oranlarında güncellemeye gitmeye zorladı.
Yapılan son pazar araştırmasına göre, 1 milyon liralık bir birikimi 32 gün boyunca vadeli hesapta veya katılım fonlarında değerlendirmenin net getirisi ortalama 26 bin TL ile 30 bin TL arasında değişiklik gösteriyor.
Tabloya yakından bakıldığında, en yüksek oranın her zaman en yüksek net kazancı vermediği dikkatlerden kaçmıyor. Anadolubank, yüzde 46'lık faiz oranıyla listenin en üst sırasında yer alsa da 32 günün sonunda 28 bin 741 TL net kazanç sağlıyor.
Anadolubank – Renkli Hesap (Günlük Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %46
Net Kazanç: 28.741,08 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.028.741,08 TL
Türkiye İş Bankası – Salkım Hesap (Günlük Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %45,25
Net Kazanç: 29.927,67 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.029.927,67 TL
Ziraat Dinamik – Dinamik Kazandıran Hesap (Günlük Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 22.319,78 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.022.319,78 TL
Türkiye Finans – Günlük Hesap (Günlük Vadeli Hesap)
Kar Payı Oranı: %44
Net Kazanç: 29.983,66 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.029.983,66 TL
ING – Turuncu Hesap (Günlük Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %44
Net Kazanç: 27.472,13 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.027.472,13 TL
Alternatif Bank – VOV Hesap (Günlük Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %44
Net Kazanç: 27.549,05 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.027.549,05 TL
ON Dijital – ON Plus (Günlük Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %44
Net Kazanç: 26.987,33 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.026.987,33 TL
Fibabanka – Kiraz Hesap (Günlük Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %44
Net Kazanç: 26.664,12 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.026.664,12 TL
DenizBank – Kaptan Hesap (Günlük Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %43,5
Net Kazanç: 27.953,85 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.027.953,85 TL
Odea – Oksijen Hesap (Günlük Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %43
Net Kazanç: 25.334,71 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.025.334,71 TL
Getirfinans – Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %42
Net Kazanç: 28.363 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.028.363 TL
TEB – Marifetli Hesap (Günlük Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %42
Net Kazanç: 26.204,95 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.026.204,95 TL
CEPTETEB – Marifetli Hesap (Günlük Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %42
Net Kazanç: 26.204,95 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.026.204,95 TL
QNB – Kazandıran Günlük Hesap
Faiz Oranı: %41,5
Net Kazanç: 25.888,43 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.025.888,43 TL
Yapı Kredi – Sınırsız Hesap TL (Günlük Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %41,5
Net Kazanç: 26.802,14 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.026.802,14 TL
Hayat Finans – Avantajlı Hesap (Standart Vadeli Hesap)
Kar Payı Oranı: %41,13
Net Kazanç: 29.748,82 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.029.748,82 TL
Vakıf Katılım – Günlük Hesap
Kar Payı Oranı: %39,5
Net Kazanç: 28.968,78 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.028.968,78 TL
Akbank – Vadeli Hesap TL (Standart Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %39
Net Kazanç: 28.208,22 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.028.208,22 TL
DenizBank – E-Mevduat (Standart Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %39
Net Kazanç: 28.208,22 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.028.208,22 TL
Ziraat Dinamik – Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %39
Net Kazanç: 28.208,22 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.028.208,22 TL
Getirfinans – Vadeli Hesap (Standart Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %39
Net Kazanç: 28.208,22 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.028.208,22 TL
QNB – E-Vadeli Mevduat (Standart Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %38,75
Net Kazanç: 28.027,40 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.028.027,40 TL
Akbank – Serbest Plus Hesap (Günlük Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %38,5
Net Kazanç: 28.225,46 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.028.225,46 TL
Garanti BBVA – E-Vadeli Hesap (Standart Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %38,5
Net Kazanç: 27.846,58 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.027.846,58 TL
ON Dijital – E-Mevduat (Standart Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %38,5
Net Kazanç: 27.846,58 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.027.846,58 TL
Odea – Yeni Vadeli Mevduat (Standart Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %38,5
Net Kazanç: 27.846,58 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.027.846,58 TL
N Kolay – N Kolay Bono (Günlük Kazandıran Bono)
Faiz Oranı: %38
Net Kazanç: 28.317,81 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.028.317,81 TL
ING – Vadeli Hesap (Standart Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %38
Net Kazanç: 27.484,93 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.027.484,93 TL
Ziraat Bankası – Vadeli TL Mevduat (Standart Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %38
Net Kazanç: 27.484,93 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.027.484,93 TL
Enpara – Vadeli Hesap (Standart Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %36,75
Net Kazanç: 26.580,82 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.026.580,82 TL