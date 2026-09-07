Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi 1 Milyon TL'nin 32 günlük kazancı değişti: İşte banka oranları (7 Eylül 2026)

1 Milyon TL'nin 32 günlük kazancı değişti: İşte banka oranları (7 Eylül 2026)

Merkez Bankası'nın gecelik faizlerde uyguladığı indirimin ardından bankaların 32 günlük mevduat fazileri yeniden güncellendi. İşte bankaların 1 milyon TL faize verdiği kazanç tutarı...

Mehmet Ertaş Mehmet Ertaş
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1 Milyon TL'nin 32 günlük kazancı değişti: İşte banka oranları (7 Eylül 2026) - Resim: 1

Ekonomideki güncel gelişmeler ve sıkı para politikası adımları, bankaların mevduat toplama yarışını hızlandırdı.

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1 Milyon TL'nin 32 günlük kazancı değişti: İşte banka oranları (7 Eylül 2026) - Resim: 2

Yatırımcılar "Paramı nerede değerlendirmeliyim?" sorusuna yanıt ararken, bankaların sunduğu 32 günlük hoş geldin faizleri ve avantajlı kar payı oranları cazip fırsatlar sunuyor. Ancak Merkez Bankası’nın gecelik faizi yüzde 37 düşürmesi bazı bankalarda faiz oranlarında güncellemeye gitmeye zorladı.

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1 Milyon TL'nin 32 günlük kazancı değişti: İşte banka oranları (7 Eylül 2026) - Resim: 3

Yapılan son pazar araştırmasına göre, 1 milyon liralık bir birikimi 32 gün boyunca vadeli hesapta veya katılım fonlarında değerlendirmenin net getirisi ortalama 26 bin TL ile 30 bin TL arasında değişiklik gösteriyor.

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1 Milyon TL'nin 32 günlük kazancı değişti: İşte banka oranları (7 Eylül 2026) - Resim: 4

Tabloya yakından bakıldığında, en yüksek oranın her zaman en yüksek net kazancı vermediği dikkatlerden kaçmıyor. Anadolubank, yüzde 46'lık faiz oranıyla listenin en üst sırasında yer alsa da 32 günün sonunda 28 bin 741 TL net kazanç sağlıyor.

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1 Milyon TL'nin 32 günlük kazancı değişti: İşte banka oranları (7 Eylül 2026) - Resim: 5

Anadolubank – Renkli Hesap (Günlük Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %46

Net Kazanç: 28.741,08 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.028.741,08 TL

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1 Milyon TL'nin 32 günlük kazancı değişti: İşte banka oranları (7 Eylül 2026) - Resim: 6

Türkiye İş Bankası – Salkım Hesap (Günlük Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %45,25

Net Kazanç: 29.927,67 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.029.927,67 TL

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1 Milyon TL'nin 32 günlük kazancı değişti: İşte banka oranları (7 Eylül 2026) - Resim: 7

Ziraat Dinamik – Dinamik Kazandıran Hesap (Günlük Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %45

Net Kazanç: 22.319,78 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.022.319,78 TL

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1 Milyon TL'nin 32 günlük kazancı değişti: İşte banka oranları (7 Eylül 2026) - Resim: 8

Türkiye Finans – Günlük Hesap (Günlük Vadeli Hesap)

Kar Payı Oranı: %44

Net Kazanç: 29.983,66 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.029.983,66 TL

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1 Milyon TL'nin 32 günlük kazancı değişti: İşte banka oranları (7 Eylül 2026) - Resim: 9

ING – Turuncu Hesap (Günlük Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %44

Net Kazanç: 27.472,13 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.027.472,13 TL

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1 Milyon TL'nin 32 günlük kazancı değişti: İşte banka oranları (7 Eylül 2026) - Resim: 10

Alternatif Bank – VOV Hesap (Günlük Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %44

Net Kazanç: 27.549,05 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.027.549,05 TL

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1 Milyon TL'nin 32 günlük kazancı değişti: İşte banka oranları (7 Eylül 2026) - Resim: 11

ON Dijital – ON Plus (Günlük Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %44

Net Kazanç: 26.987,33 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.026.987,33 TL

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1 Milyon TL'nin 32 günlük kazancı değişti: İşte banka oranları (7 Eylül 2026) - Resim: 12

Fibabanka – Kiraz Hesap (Günlük Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %44

Net Kazanç: 26.664,12 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.026.664,12 TL

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1 Milyon TL'nin 32 günlük kazancı değişti: İşte banka oranları (7 Eylül 2026) - Resim: 13

DenizBank – Kaptan Hesap (Günlük Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %43,5

Net Kazanç: 27.953,85 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.027.953,85 TL

13 34
1 Milyon TL'nin 32 günlük kazancı değişti: İşte banka oranları (7 Eylül 2026) - Resim: 14

Odea – Oksijen Hesap (Günlük Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %43

Net Kazanç: 25.334,71 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.025.334,71 TL

14 34
1 Milyon TL'nin 32 günlük kazancı değişti: İşte banka oranları (7 Eylül 2026) - Resim: 15

Getirfinans – Günlük Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %42

Net Kazanç: 28.363 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.028.363 TL

15 34
1 Milyon TL'nin 32 günlük kazancı değişti: İşte banka oranları (7 Eylül 2026) - Resim: 16

TEB – Marifetli Hesap (Günlük Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %42

Net Kazanç: 26.204,95 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.026.204,95 TL

16 34
1 Milyon TL'nin 32 günlük kazancı değişti: İşte banka oranları (7 Eylül 2026) - Resim: 17

CEPTETEB – Marifetli Hesap (Günlük Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %42

Net Kazanç: 26.204,95 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.026.204,95 TL

17 34
1 Milyon TL'nin 32 günlük kazancı değişti: İşte banka oranları (7 Eylül 2026) - Resim: 18

QNB – Kazandıran Günlük Hesap

Faiz Oranı: %41,5

Net Kazanç: 25.888,43 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.025.888,43 TL

18 34
1 Milyon TL'nin 32 günlük kazancı değişti: İşte banka oranları (7 Eylül 2026) - Resim: 19

Yapı Kredi – Sınırsız Hesap TL (Günlük Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %41,5

Net Kazanç: 26.802,14 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.026.802,14 TL

19 34
1 Milyon TL'nin 32 günlük kazancı değişti: İşte banka oranları (7 Eylül 2026) - Resim: 20

Hayat Finans – Avantajlı Hesap (Standart Vadeli Hesap)

Kar Payı Oranı: %41,13

Net Kazanç: 29.748,82 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.029.748,82 TL

20 34
1 Milyon TL'nin 32 günlük kazancı değişti: İşte banka oranları (7 Eylül 2026) - Resim: 21

Vakıf Katılım – Günlük Hesap

Kar Payı Oranı: %39,5

Net Kazanç: 28.968,78 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.028.968,78 TL

21 34
1 Milyon TL'nin 32 günlük kazancı değişti: İşte banka oranları (7 Eylül 2026) - Resim: 22

Akbank – Vadeli Hesap TL (Standart Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %39

Net Kazanç: 28.208,22 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.028.208,22 TL

22 34
1 Milyon TL'nin 32 günlük kazancı değişti: İşte banka oranları (7 Eylül 2026) - Resim: 23

DenizBank – E-Mevduat (Standart Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %39

Net Kazanç: 28.208,22 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.028.208,22 TL

23 34
1 Milyon TL'nin 32 günlük kazancı değişti: İşte banka oranları (7 Eylül 2026) - Resim: 24

Ziraat Dinamik – Standart Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %39

Net Kazanç: 28.208,22 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.028.208,22 TL

24 34
1 Milyon TL'nin 32 günlük kazancı değişti: İşte banka oranları (7 Eylül 2026) - Resim: 25

Getirfinans – Vadeli Hesap (Standart Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %39

Net Kazanç: 28.208,22 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.028.208,22 TL

25 34
1 Milyon TL'nin 32 günlük kazancı değişti: İşte banka oranları (7 Eylül 2026) - Resim: 26

QNB – E-Vadeli Mevduat (Standart Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %38,75

Net Kazanç: 28.027,40 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.028.027,40 TL

26 34
1 Milyon TL'nin 32 günlük kazancı değişti: İşte banka oranları (7 Eylül 2026) - Resim: 27

Akbank – Serbest Plus Hesap (Günlük Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %38,5

Net Kazanç: 28.225,46 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.028.225,46 TL

27 34
1 Milyon TL'nin 32 günlük kazancı değişti: İşte banka oranları (7 Eylül 2026) - Resim: 28

Garanti BBVA – E-Vadeli Hesap (Standart Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %38,5

Net Kazanç: 27.846,58 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.027.846,58 TL

28 34
1 Milyon TL'nin 32 günlük kazancı değişti: İşte banka oranları (7 Eylül 2026) - Resim: 29

ON Dijital – E-Mevduat (Standart Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %38,5

Net Kazanç: 27.846,58 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.027.846,58 TL

29 34
1 Milyon TL'nin 32 günlük kazancı değişti: İşte banka oranları (7 Eylül 2026) - Resim: 30

Odea – Yeni Vadeli Mevduat (Standart Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %38,5

Net Kazanç: 27.846,58 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.027.846,58 TL

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1 Milyon TL'nin 32 günlük kazancı değişti: İşte banka oranları (7 Eylül 2026) - Resim: 31

N Kolay – N Kolay Bono (Günlük Kazandıran Bono)

Faiz Oranı: %38

Net Kazanç: 28.317,81 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.028.317,81 TL

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1 Milyon TL'nin 32 günlük kazancı değişti: İşte banka oranları (7 Eylül 2026) - Resim: 32

ING – Vadeli Hesap (Standart Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %38

Net Kazanç: 27.484,93 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.027.484,93 TL

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1 Milyon TL'nin 32 günlük kazancı değişti: İşte banka oranları (7 Eylül 2026) - Resim: 33

Ziraat Bankası – Vadeli TL Mevduat (Standart Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %38

Net Kazanç: 27.484,93 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.027.484,93 TL

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1 Milyon TL'nin 32 günlük kazancı değişti: İşte banka oranları (7 Eylül 2026) - Resim: 34

Enpara – Vadeli Hesap (Standart Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %36,75

Net Kazanç: 26.580,82 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.026.580,82 TL

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