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Kaynak: AA

Türkiye’de günlük elektrik üretimi ve tüketim verileri belli oldu. Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerine göre, dün 1 milyon 71 bin 574 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 51 bin 665 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

ELEKTRİK TÜKETİMİ SAAT 12.00’DE ZİRVE YAPTI

Saatlik bazda en yüksek elektrik tüketimi 49 bin 401 megavatsaatle 12.00’de gerçekleşti.

Günün en düşük elektrik tüketimi ise 35 bin 300 megavatsaatle 05.00’te kaydedildi.

ÜRETİMDE İLK SIRADA BARAJLI HİDROELEKTRİK SANTRALLERİ

Günlük elektrik üretiminde en yüksek pay yüzde 24,3 ile barajlı hidroelektrik santrallerinin oldu.

Barajlı hidroelektrik santrallerini yüzde 22,3 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12,4 ile güneş enerjisi santralleri takip etti.

TÜRKİYE ELEKTRİK İHRACATINI ARTIRDI

Türkiye dün elektrik ticaretinde de ihracatçı konumda yer aldı.

Verilere göre, gün içerisinde 21 bin 629 megavatsaat elektrik ihracatı yapılırken, 1.732 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirildi.