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Yenilenebilir enerji sektöründe su yüzeyine kurulan yüzer fotovoltaik (FPV) santraller, rüzgar ve dalga gibi zorlu doğa koşulları nedeniyle çoğunlukla sabit açılı sistemlerle inşa ediliyordu. ABD merkezli enerji şirketi Noria Energy, geliştirdiği Airon adlı tek eksenli takip mekanizmasıyla bu durumu değiştiriyor. Su üzerindeki panellerin gün boyunca Güneş'i takip etmesini sağlayan sistem, projenin kurulu gücünü veya alanını genişletmeden panel başına düşen enerji verimliliğini üst seviyeye çıkarıyor.

Su yüzeyinin sınırlı olduğu veya şebeke bağlantı kapasitelerinin yetersiz kaldığı alanlarda büyük bir avantaj sağlayan Airon, kara üzerindeki güneş santrallerinde yaygın olan takip teknolojisini su ortamının gereksinimlerine göre yeniden şekillendiriyor.

DALGALARA DİRENÇLİ PASİF DENGE VE AKILLI KONTROL

Sulu alanların getirdiği zorlu ortam koşullarına uyum sağlamak üzere alçak profilli bir mimariyle tasarlanan Airon, dalga hareketlerine karşı stabiliteyi koruyan pasif dengeleyicilere ve suya sabitlenmiş tork borularına dayanıyor. Standart kristal silisyum panellerle uyumlu çalışan sistem, yüzde 30 ila 66 arasındaki kaplama oranını desteklerken varsayılan olarak 20 derecelik, isteğe bağlı olarak ise 30 derecelik takip açısı sunuyor.

24 voltluk fırçalı DC motorla çalışan hareket mekanizması, her sıraya özel kontrolcüler ve 100 sıraya kadar yönetim sağlayan ağ geçitleri üzerinden idare ediliyor. Güvenlik önlemleri kapsamında sistem, rüzgar hızı saatte 56 kilometreyi aştığında panelleri otomatik olarak koruma konumuna getirerek yüksek rüzgar yüklerinden zarar görmesini engelliyor.

TİCARİ TESLİMATLAR 2027'DE BAŞLAYACAK

Airon teknolojisinin ilk ticari pilot kurulumunun 2026 yılının sonunda hayata geçirilmesi planlanıyor. Saha testleri ve sertifikasyon süreçlerinin ardından, tam donanımlı ticari sistemlerin müşterilere teslimatının 2027 ortalarında başlaması hedefleniyor.