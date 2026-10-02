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Kaynak: İHA

Muğla’nın Ula ilçesine bağlı Akçapınar ve Akyaka mahallelerindeki verimli tarım arazilerinde yetiştirilen Gökova susamında tarlalar altın sarısına büründü. Bölgenin kendine özgü iklim şartları, denizden gelen tuzlu nem ve esen rüzgarlar sayesinde benzersiz bir koku ile aromaya kavuşan ürün, üreticilerin en önemli geçim kaynakları arasında yer alıyor.

Tamamen susuz tarım yöntemiyle ve hiçbir kimyasal gübre kullanılmadan üretilen doğal susam, tarlalarda görsel bir şölen sunuyor.

TEKNOLOJİNİN GİRMEDİĞİ GELENEKSEL ÜRETİM SÜRECİ

Gökova susamının tarladan sofraya uzanan serüveninde hiçbir teknolojik aşama yer almıyor. Olgunlaşan susam bitkileri üreticiler tarafından elle tek tek sökülerek istifleniyor.

Tarlada 21 gün boyunca doğal kurumaya bırakılan ürünler, sürenin sonunda yine geleneksel yöntemlerle elle çırpılıyor ve elekten geçirilerek satışa hazır hale getiriliyor.

EN BÜYÜK MÜŞTERİ JAPONLAR: SUŞİ MUTFAĞININ VAZGEÇİLMEZİ!

Gökova'nın altın sarısı susamına yurt içinden olduğu kadar yurt dışından da dev talep geliyor. Japon mutfağının dünyaca ünlü lezzeti "suşi" yapımında kullanılan bu özel ürün, her yıl tüccarlar aracılığıyla doğrudan Japonya'ya ihraç ediliyor.

Sektör verilerine ve piyasa beklentilerine göre fiyat ve ihracat tablosu ise şu şekilde şekillendi:

JAPONYA İHRACATI (2025)

İhracatçı firmalar geçtiğimiz yıl sarı susamın kilosunu Japonya'ya 4.70 dolardan (230 TL) sattı. Bu yıla ilişkin ihraç fiyatının önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

İÇ PİYASA BEKLENTİSİ (2026)

İç pazarda 2026 yılı için toptan kilogram fiyatının 180 TL, perakende satış fiyatının ise 200 TL seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor.

ÜRETİCİNİN EN BÜYÜK ÇİLESİ: İŞÇİ SIKINTISI

Bölgede 20 yıldır üretim yapan Adem Akyüz ve üretici Nilgün Sarıoğlu, ürünün tamamen organik, doğal ve deniz havasıyla susuz yetiştiğini belirterek yabancıların kilo kilo satın aldığını vurguladı.

Ancak üreticiler bu sezon en büyük sorunun işçi bulamamak olduğunu ifade etti. Ürünün tarladan elle toplanması aşamasında, 80-90 kilometre uzaklıktaki Köyceğiz ilçesinin kırsal mahallelerinden gelen mevsimlik işçilerden faydalanıldığı aktarıldı.