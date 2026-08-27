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Kaynak: Dış Haberler Servisi

Milli Savunma Bakanlığı, ABD'de Türkiye lehine diplomatik ve stratejik adımlar atmak amacıyla Washington'ın en çok kazanan lobi firması Ballard Partners ile anlaşma sağladı. ABD Başkanı Donald Trump'a yakınlığıyla tanınan firma ile yapılan sözleşmenin öne çıkan detayları şu şekilde:

SÖZLEŞME SÜRESİ: 1 yıl

AYLIK ÖDEME: 200 bin dolar

TOPLAM SÖZLEŞME BEDELİ: 2,4 milyon dolar

ŞİRKETİN GÖREV ALANI VE ÜSTLENECEĞİ SORUMLULUKLAR

ABD Adalet Bakanlığı kayıtlarına yansıyan bilgilere göre Ballard Partners, ABD federal hükümeti nezdinde Türkiye’ye yönelik "hükümet ilişkileri hizmetleri, stratejik danışmanlık ve savunuculuk hizmetleri" sunacak.

Bunun yanı sıra şirket, ABD Kongresi’ndeki gelişmeler, yasal süreçler ve ABD politikaları hakkında Türkiye'yi düzenli olarak bilgilendirmekle sorumlu olacak.

TÜRKİYE EKİBİNDE ÖNE ÇIKAN İSİMLER

Ballard Partners bünyesinde Türkiye için çalışacak kilit isimler ve geçmiş görevleri dikkat çekiyor:

Robert Wexler: Florida'nın eski Demokrat Kongre üyesi ve S. Daniel Abraham Orta Doğu Barış Merkezi Başkanı İsrail yanlısı çevrelerle olan yakın bağlarıyla biliniyor.

Thomas Boodry: Trump yönetiminde görev yapmış; Nisan 2025'e kadar Trump'ın özel asistanlığı ile Ulusal Güvenlik Konseyi'nde yasama işlerinden sorumlu kıdemli direktörlük görevini yürütmüş bir isim.

WASHİNGTON'IN ZİRVESİNDEKİ LOBİ DEV: BALLARD PARTNERS

Bloomberg verilerine dayanan bilgilere göre eski çalışanları arasında Beyaz Saray Genel Sekreteri Susie Wiles ve eski ABD Başsavcısı Pam Bondi gibi isimlerin yer aldığı Ballard Partners, başkentin lobicilik merkezi K Street'in zirvesinde bulunuyor. Şirket, 2026'nın ilk çeyreğinde federal düzeydeki lobi faaliyetlerinden 30 milyon dolardan fazla gelir elde ederek Washington'da birinci sıraya yerleşti.

İKİ TARAF ARASINDAKİ İKİNCİ DÖNEM

Türkiye ile Ballard Partners arasındaki iş birliği ilk değil. Türkiye, Donald Trump'ın ilk başkanlık döneminde (2017 yılında) şirketle 1,5 milyon dolar değerinde bir sözleşme imzalamıştı. Bu anlaşma, şirketin Washington ofisini açtıktan sonra üstlendiği ilk büyük işlerden biri olmuştu.