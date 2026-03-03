Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Ev Sahibi Türkiye - Ankara 31 bin 73 Konut Kura Çekim Töreni'nde konuştu. İsrail ve ABD'nin İran'a saldırılarıyla karşılıklı bombardımana dönüşen savaşla ilgili konuşan Erdoğan yine ABD demedi. Erdoğan'ın "Siyonist lobi tahrikiyle İran'a saldırı yapıldı" ifadeleri dikkat çekti.

Erdoğan'ın açıklamalarından önemli başlıklar şöyle

"-İstanbul’da uğradığı menfur saldırıda vefat eden Fatma Nur Çelik öğretmenimize Rabbimden rahmet diliyorum.

-Öğretmenlerimize şiddetin gerekçesi olamaz. Olayın üzerine kararlılıkla gidilecek, failin hak ettiği cezayı alması için gereken mutlaka yapılacak.

-Siyonist lobi tahrikiyle İran'a saldırı yapıldı

-Coğrafyamızın dört bir ucunda hadiseler yaşanırken Türkiye olarak barış, huzur ve istikrar odaklı çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.

-Ülkemiz için gerekli tüm önlemleri aldık

-Daha fazla kan dökülmeden, kardeş ülkeler arasına daha fazla husumet girmeden bölgemizin bu cendereden kurtulması için imkanları seferber etmiş durumdayız.

-Yürüttüğümüz barış odaklı diplomasiyle sorunların masa başında diyalog ve müzakere yoluyla adil ve hakkaniyetli çözümü için yoğun gayret sarf ediyoruz."