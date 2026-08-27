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ABD hükümetinin Kanada'dan ithal edilen yaklaşık 20 milyar dolar değerindeki bazı ürünlere uyguladığı yüzde 50 gümrük vergisi 22 Ağustos'ta yürürlüğe girdi.

Guardian’ın haberine göre vergilerin, Kanada'nın ABD'ye ihraç ettiği malların yaklaşık yüzde 5'ini etkilemesi bekleniyor.

Kanada Başbakanı Mark Carney ise ABD ile eski ilişkilere dönülemeyeceğini belirterek, ülkesinin söz konusu vergilere karşılık vereceğini açıkladı.

KAĞIT ÜRÜNLERİ DE TİCARET SAVAŞININ HEDEFİNDE

İki ülke arasındaki müzakerelerin kesilmesinin ardından kağıt ürünlerinin de yeni vergilerden etkilenmesi bekleniyor.

Kağıt ürünlerine yüzde 25 ila 50 arasında vergi uygulanabileceği belirtilirken, gelişmenin ABD'deki tüketiciler açısından fiyat artışlarına yol açabileceği değerlendiriliyor.

ABD TUVALET KAĞIDINDA KANADA'YA BAĞIMLI

ABD, tuvalet kağıdı ve mendil üretiminde kullanılan hammadde açısından kereste kaynakları zengin Kanada'ya büyük ölçüde bağımlı durumda.

ABD, 2024 yılında Kanada'dan 328 milyon dolarlık, yaklaşık 15,7 milyar liralık tuvalet kağıdı ithal etti. Bu rakam Kanada'yı ABD'ye tuvalet kağıdı sağlayan en büyük ihracatçı konumuna taşıdı.

DÜNYADA EN FAZLA TUVALET KAĞIDINI AMERİKALILAR KULLANIYOR

ABD, dünya nüfusunun yalnızca yüzde 4'ünü oluşturmasına rağmen küresel kağıt mendil tüketiminin yüzde 20'sini gerçekleştiriyor.

Amerikalılar yılda ortalama 141 rulo tuvalet kağıdı kullanarak dünyada ilk sırada yer alıyor. Bu nedenle Kanada'dan gelen ürünlere uygulanacak yeni vergilerin ABD'deki tüketiciler açısından maliyetleri artırabileceği belirtiliyor.