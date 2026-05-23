Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

ABD Başkanı Donald Trump, bugün akşam saatlerinde Truth Social hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Trump, Truth Social hesabından gerçekleştirdiği paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek kendisinin övüldüğü bir alıntı paylaştı.

Trump, Erdoğan'a ait olduğunu ifade ettiği sözleri tırnak içinde paylaştı.

İşte o sözler:

"Başkan Trump, dünyanın yüzyıllardır beklediği liderdir. O sadece güçten bahsetmiyor, gücün kendisi"

PAYLAŞIM YALANLANDI

Konunun kamuoyunda kısa sürede gündem olmasından sonra Cumhuriyet'te yer alan habere göre Ankara'daki resmi kaynaklar Erdoğan'ın böyle bir açıklama yapmadığını ifade etti.

Söz konusu açıklamanın Trump, sosyal medya paylaşımını kısa sürede hesabından kaldırdı.