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Kaynak: AA

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 175 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, piyasada gaz ticaret miktarı ise 110 bin metreküp oldu.

İŞLEM HACMİ 1,8 MİLYON LİRAYA GERİLEDİ

Spot doğal gaz piyasasında dün gerçekleşen işlem hacmi 1 milyon 889 bin 250 lira olarak kayıtlara geçti.

Önceki gün işlem hacmi 10 milyon 903 bin 20 lira seviyesinde gerçekleşmişti. Böylece günlük işlem hacminde belirgin düşüş görüldü.

DENGELEME GAZI FİYATLARI AÇIKLANDI

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazının alış fiyatı 18 bin 33 lira 75 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 316 lira 25 kuruş olarak belirlendi.

TÜRKİYE'YE 82,6 MİLYON METREKÜP GAZ GİRİŞİ

Türkiye'ye dün 82 milyon 686 bin 142 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti.

Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 82 milyon 804 bin 753 metreküp olarak kayıtlara geçti.