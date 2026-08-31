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Kaynak: AA

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin yarın için uygulanacak fiyatları açıklandı.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin en yüksek fiyatı 4 bin 295 lira, en düşük fiyatı ise 1555 lira 99 kuruş oldu.

EN YÜKSEK FİYAT SAAT 19.00'DA

Gün öncesi piyasada yarın için en yüksek fiyat saat 19.00'da 4 bin 295 lira olarak belirlendi.

En düşük fiyat ise saat 12.00'de 1555 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Bir megavatsaat elektriğin gün öncesi piyasadaki aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 328 lira 13 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 363 lira 88 kuruş oldu.

ELEKTRİK PİYASASINDA İŞLEM HACMİ ARTTI

Spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün, düne göre yüzde 37,84 artarak 2 milyar 338 milyon 45 bin 895 liraya yükseldi.

Bugün için spot piyasada bir megavatsaat elektriğin en yüksek fiyatı 3 bin 975 lira, en düşük fiyatı ise 1499 lira 98 kuruş olarak kayıtlara geçti.