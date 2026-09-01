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Adalet Bakanı Akın Gürlek, yeni adli yılın başlamasıyla birlikte vatandaşların yargı hizmetlerine erişimini kolaylaştıracak yeni uygulamayı duyurdu.

Gürlek, Alo Adalet 135 hattının 1 Eylül itibarıyla Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde pilot olarak hizmete sunulduğunu belirtti. Uygulamanın kısa süre içerisinde Türkiye genelinde yaygınlaştırılması planlanıyor.

UZUN SÜREN DOSYALAR İÇİN BAŞVURU İMKANI

Yeni uygulamayla vatandaşların devam eden dosyalarına ilişkin bilgiye güvenli biçimde erişmesi ve yargılama süreçlerinde yaşanan gecikmelerin daha etkin takip edilmesi amaçlanıyor.

Bakanlığın açıklamasına göre 5 yılı aşan dava dosyaları ile 3 yılı aşan soruşturma dosyaları için Alo Adalet 135 üzerinden başvuru yapılabilecek. Başvurular yapay zeka destekli sesli asistan veya uzman temsilciler aracılığıyla gerçekleştirilebilecek.

YARGI HİZMETLERİNİN ETKİNLİĞİ BÜROLARI DA DEVREDE

Akın Gürlek, Alo Adalet 135 hattının yanı sıra adliyelerde Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Büroları kurulduğunu da açıkladı. Vatandaşlar bu bürolara bizzat başvurarak devam eden dosyalarıyla ilgili talep ve müracaatlarını iletebilecek.

Gürlek, uygulamayla gecikmelerin etkin şekilde takip edilerek yargılama süreçlerinin hızlanmasına katkı sunulmasının hedeflendiğini belirtti.

İlk etapta üç adliyede pilot olarak başlayan Alo Adalet 135 uygulamasının kısa süre içerisinde Türkiye genelinde yaygınlaştırılması planlanıyor.

Bakan Gürlek, adalet hizmetlerinin etkinliğini artırmak ve adaletin vaktinde tecelli etmesini sağlamak amacıyla çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.