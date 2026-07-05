Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün toplam 1 milyon 91 bin 415 megavatsaat elektrik üretildi. Aynı gün elektrik tüketimi ise 1 milyon 87 bin 384 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

EN YÜKSEK TÜKETİM 15.00’TE

Saatlik bazda incelendiğinde, en yüksek elektrik tüketimi 50 bin 277 megavatsaatle saat 15.00’te gerçekleşti. Günün en düşük tüketimi ise 37 bin 700 megavatsaatle saat 07.00’de kaydedildi.

ÜRETİMDE ZİRVE HİDROELEKTRİK SANTRALLERİN

Elektrik üretiminde ilk sırayı yüzde 21,5 payla barajlı hidroelektrik santralleri aldı. Bu kaynağı yüzde 18,8 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 15,6 ile güneş enerjisi santralleri takip etti.

İHRACAT İTHALATI GERİDE BIRAKTI

Türkiye, dün 8 bin 218 megavatsaat elektrik ihracatı gerçekleştirirken, 4 bin 120 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı. Böylece dış ticarette ihracatın ithalatın üzerinde gerçekleştiği görüldü.

Enerji piyasalarında arz-talep dengesi ve üretim kaynaklarının dağılımı, önümüzdeki dönemde fiyatlamalar açısından belirleyici olmaya devam edecek.