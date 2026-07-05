5 Temmuz 2026 Pazar günü itibarıyla altın piyasasında yaşanan dalgalanmalar yakından takip ediliyor. Günün erken saatlerinden itibaren arama motorlarında “Gram altın kaç TL?”, “Çeyrek altın ne kadar oldu?” ve “Ons altın fiyatı kaç dolar?” soruları öne çıkıyor.
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (5 Temmuz 2026)
Altın ve döviz kurlarında iç ve dış piyasalarda yaşanan hareketlilik, yatırımcıların ve vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Haftanın son gününde altın fiyatlarındaki son durum merak edilirken, özellikle gram, çeyrek ve ons altının güncel değerleri araştırılıyor.Züleyha Öncü
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI (5 TEMMUZ 2026)
Piyasalardaki son duruma göre gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve ons altın fiyatları yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. Güncel fiyatlar ise piyasalardaki anlık değişimlere göre farklılık gösterebiliyor.
GRAM ALTIN SATIŞ FİYATI
Gram altın satış fiyatı: 6.277,78 TL
ÇEYREK ALTIN SATIŞ FİYATI
Çeyrek altın satış fiyatı: 10.348,00 TL
YARIM ALTIN SATIŞ FİYATI
Yarım altın satış fiyatı: 20.652,00 TL
TAM ALTIN SATIŞ FİYATI
Tam altın satış fiyatı: 41.093,47 TL
CUMHURİYET ALTINI SATIŞ FİYATI
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 41.172,00 TL
ONS ALTIN SATIŞ FİYATI
Ons altın satış fiyatı: 4.171,45 dolar
GREMSE ALTIN SATIŞ FİYATI
Gremse altın satış fiyatı: 103.048,80 TL
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