Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (5 Temmuz 2026)

5 Temmuz 2026 Pazar günü itibarıyla altın piyasasında yaşanan dalgalanmalar yakından takip ediliyor. Günün erken saatlerinden itibaren arama motorlarında “Gram altın kaç TL?”, “Çeyrek altın ne kadar oldu?” ve “Ons altın fiyatı kaç dolar?” soruları öne çıkıyor.