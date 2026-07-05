Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (5 Temmuz 2026)

Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (5 Temmuz 2026)

Altın ve döviz kurlarında iç ve dış piyasalarda yaşanan hareketlilik, yatırımcıların ve vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Haftanın son gününde altın fiyatlarındaki son durum merak edilirken, özellikle gram, çeyrek ve ons altının güncel değerleri araştırılıyor.

Züleyha Öncü Züleyha Öncü
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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (5 Temmuz 2026) - Resim: 1

5 Temmuz 2026 Pazar günü itibarıyla altın piyasasında yaşanan dalgalanmalar yakından takip ediliyor. Günün erken saatlerinden itibaren arama motorlarında “Gram altın kaç TL?”, “Çeyrek altın ne kadar oldu?” ve “Ons altın fiyatı kaç dolar?” soruları öne çıkıyor.

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (5 Temmuz 2026) - Resim: 2

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI (5 TEMMUZ 2026)


Piyasalardaki son duruma göre gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve ons altın fiyatları yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. Güncel fiyatlar ise piyasalardaki anlık değişimlere göre farklılık gösterebiliyor.

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (5 Temmuz 2026) - Resim: 3

GRAM ALTIN SATIŞ FİYATI

Gram altın satış fiyatı: 6.277,78 TL

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (5 Temmuz 2026) - Resim: 4

ÇEYREK ALTIN SATIŞ FİYATI

Çeyrek altın satış fiyatı: 10.348,00 TL

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (5 Temmuz 2026) - Resim: 5

YARIM ALTIN SATIŞ FİYATI

Yarım altın satış fiyatı: 20.652,00 TL

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (5 Temmuz 2026) - Resim: 6

TAM ALTIN SATIŞ FİYATI

Tam altın satış fiyatı: 41.093,47 TL

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (5 Temmuz 2026) - Resim: 7

CUMHURİYET ALTINI SATIŞ FİYATI

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 41.172,00 TL

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (5 Temmuz 2026) - Resim: 8

ONS ALTIN SATIŞ FİYATI

Ons altın satış fiyatı: 4.171,45 dolar

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (5 Temmuz 2026) - Resim: 9

GREMSE ALTIN SATIŞ FİYATI

Gremse altın satış fiyatı: 103.048,80 TL

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (5 Temmuz 2026) - Resim: 10

NOT: BU HABERDE YER ALAN BİLGİLER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.

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