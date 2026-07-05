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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli rüzgar, yüksek dalga ve rip akıntısı uyarılarının ardından Marmara ve Karadeniz kıyılarında birçok ilde denize girilmesi geçici olarak yasaklandı. Valilik ve kaymakamlıklar, can güvenliğini sağlamak amacıyla peş peşe tedbir kararları aldı.

Alınan kararlar kapsamında İstanbul, Kocaeli, Kırklareli, Tekirdağ, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de belirli sahil ve plajlarda denize girilmesine izin verilmeyecek.

İSTANBUL'DA 3 İLÇEDE YASAK

İstanbul'da Karadeniz'e kıyısı bulunan Beykoz, Sarıyer ve Arnavutköy ilçelerinde kaymakamlıklar, olumsuz deniz şartları nedeniyle cumartesi ve pazar günlerini kapsayacak şekilde denize girmeyi yasakladı. Yetkililer, vatandaşların can güvenliği için sahillerdeki uyarı ve güvenlik tedbirlerine riayet etmelerini istedi.

KARADENİZ'DE PAZAR GÜNÜ ALARM

Karadeniz kıyılarında etkisini artırması beklenen fırtına nedeniyle Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin valilikleri, 5 Temmuz Pazar günü il sınırlarındaki tüm plaj ve sahillerde denize girilmesine izin verilmeyeceğini duyurdu. Samsun'da ise yasak kararı bugünü kapsıyor.

TRAKYA VE KOCAELİ'NDE DE TEDBİR

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm plajlarda iki gün boyunca denize girmek yasaklandı.

Trakya'da ise Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde sahillere kırmızı bayrak çekilerek denize girişler durduruldu. Tekirdağ'ın Saray ilçesinde de hava ve deniz şartları nedeniyle iki günlük deniz yasağı uygulanacağı açıklandı.

Yetkililer, yüksek dalga ve rip akıntısının ciddi risk oluşturduğunu belirterek vatandaşlardan yasaklara uymalarını ve deniz koşulları normale dönene kadar suya girmemelerini istedi.