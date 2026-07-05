Karadeniz 'dehası' sının son keşfi: Uçuruma karşı asma köprülü bungalov

Ramazan Dilmaç ise projeyi hayata geçirirken yaşadıkları süreci anlatarak, "Henüz 8-9 yaşlarındayken, küçüklüğümüzden beri bu ağaç ev işine hevesimiz vardı. Ağaçlara çıkardık. Dedemiz, 'Düşersiniz' diye bize bağırırdı. Ağaç ev yapalım diyorduk ama o yaşta tabii ki böyle bir şeyi beceremiyorduk. Kardeşime, 'Böyle bir şey yapalım' dedim. Sağ olsun, o da onayladı ve kafamızda bir proje canlandırdık. Elimizden geldiği kadar güzel yapmaya çalıştık. Şu an buraya asma köprüyle ulaşıyoruz ama öncesinde kardeşimin de dediği gibi buraya döner merdivenle çıkmayı düşünüyorduk. Ancak döner merdiven yaparsak, balkonu kaybedecektik. Balkonu kaybetmemek için asma köprü yapmaya karar verdik. 'Hem daha nostaljik olur hem de gelenlerin aklını alalım' dedik.