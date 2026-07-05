Zonguldak Devrek'te eşinin kendisini aldattığından şüphelenen kadın akılalmaz bir yönteme imza attı. Arabasına gizlice "ortam dinleme cihazı" yerleştiren genç kadın, çocuk sahibi olmak için de sürekli büyü ve muska işlerine yönelince olay yargıya taşındı. Genç kadın boşanma davasında "ağır kusurlu" bulunurken Yargıtay, gizlice dinleme yapmayı, büyü işleriyle uğraşmanın psikolojik şiddet ve evlilik birliğini sarsan ağır bir eylem olduğunu belirtti. İşte detaylar...
Yargıtay'dan evlilere kötü haber: Her şeyini kaybetti
Zonguldak’ın Devrek ilçesinde yaşanan olay, Yargıtay’ın emsal niteliğindeki kararıyla sonuçlandı. Eşinin kendisini aldattığından şüphelenen kadının, kocasının aracına gizlice dinleme cihazı yerleştirmesi ve büyü-muskayla uğraşması mahkeme tarafından “ağır kusur” sayıldı.Züleyha Öncü
ŞÜPHEYLE BAŞLADI, MAHKEMEYE TAŞINDI
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre 2021 yılında evlenen çiftin ilişkisi, çocuk sahibi olamama sürecinin ardından bozuldu. Erkek eş, 3 kez tüp bebek tedavisi denediklerini ancak sonuç alamadıklarını belirterek, eşinin bu süreçte psikolojik olarak değiştiğini öne sürdü.
Kadının büyü ve muska işleriyle ilgilenmeye başladığını ve aşırı kıskançlık nedeniyle aracına gizlice dinleme cihazı yerleştirdiğini iddia ederek boşanma davası açtı.
KADINDAN KARŞI ATAK: “ALDATILDIM, TEHDİT EDİLDİM”
Davalı kadın ise suçlamaları reddederek eşinin kendisini aldattığını ve başka bir kadına ev aldığını ileri sürdü.
Ayrıca kocasının kendisini silahla tehdit ettiğini iddia eden kadın, 100 bin TL maddi ve 100 bin TL manevi tazminat ile nafaka talebinde bulundu.
MAHKEME: PSİKOLOJİK ŞİDDET VAR
Yerel mahkeme, kadının iddialarının yeterli delille ispatlanamadığına hükmetti. Buna karşılık, gizli dinleme cihazı kullanılması ve büyü-muskayla uğraşılması “psikolojik şiddet” ve “evlilik birliğini sarsan ağır kusur” olarak değerlendirildi. Erkek eşin ise ilgisiz davranışları nedeniyle “hafif kusurlu” olduğu belirtildi.
Mahkeme, tarafların boşanmasına karar verirken, kadını ağır kusurlu bulduğu için tazminat ve nafaka taleplerini reddetti.
YARGITAY SON NOKTAYI KOYDU
Kararı istinafa ve ardından Yargıtay’a taşıyan kadının başvurusu da sonuçsuz kaldı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, alt mahkemelerin kararlarını hukuka uygun bularak oy birliğiyle onadı.
Bu kararla birlikte, eşini gizlice dinleyen ve evlilik birliğini zedeleyen davranışlarda bulunan kadın, hem tazminat hem de nafaka hakkını kaybetmiş oldu. Karar, benzer davalar açısından emsal niteliği taşıyor.