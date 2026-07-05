Yargıtay'dan evlilere kötü haber: Her şeyini kaybetti

Zonguldak Devrek'te eşinin kendisini aldattığından şüphelenen kadın akılalmaz bir yönteme imza attı. Arabasına gizlice "ortam dinleme cihazı" yerleştiren genç kadın, çocuk sahibi olmak için de sürekli büyü ve muska işlerine yönelince olay yargıya taşındı. Genç kadın boşanma davasında "ağır kusurlu" bulunurken Yargıtay, gizlice dinleme yapmayı, büyü işleriyle uğraşmanın psikolojik şiddet ve evlilik birliğini sarsan ağır bir eylem olduğunu belirtti. İşte detaylar...