İstanbul'da 3 günlük elektrik kesintisi
BEDAŞ'ın bakım, onarım ve yatırım çalışmaları kapsamında 4, 5 ve 6 Temmuz tarihlerinde İstanbul'un birçok noktasında planlı elektrik kesintisi uygulanacak.
İstanbul'da elektrik kesintisi alarmı: İşte ilçe ilçe kesinti programı
BEDAŞ, 4, 5 ve 6 Temmuz tarihlerinde İstanbul'un birçok ilçesinde planlı elektrik kesintisi uygulanacağını duyurdu. İşte ilçe ilçe kesinti saatleri ve etkilenecek mahalleler...Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul'da 3 günlük elektrik kesintisi
Arnavutköy
4 Temmuz'da Yeşilbayır Mahallesi'nde, 6 Temmuz'da ise Hadımköy Mahallesi'nde planlı elektrik kesintisi uygulanacak.
Bağcılar
5 ve 6 Temmuz tarihlerinde 15 Temmuz, Mahmutbey, İnönü ve Çınar mahallelerinin bazı sokaklarında bakım ve bağlantı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak.
Bakırköy ve Başakşehir
Bakırköy Şenlikköy Mahallesi ile Başakşehir'in Ziya Gökalp ve Şahintepe mahallelerinde 6 Temmuz'da planlı kesintiler uygulanacak.
Beylikdüzü
Yakuplu ve Adnan Kahveci mahallelerinde 4 ve 6 Temmuz tarihlerinde bakım ve yatırım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri yapılacak.
Esenler
Havaalanı, Oruç Reis, Fatih, Nine Hatun ve Turgut Reis mahalleleri başta olmak üzere birçok bölgede 5 ve 6 Temmuz'da elektrik kesintisi uygulanacak.
Esenyurt
Akçaburgaz, Cumhuriyet, Zafer, Bağlarçeşme, Fatih ve Üçevler mahalleleri 5 ve 6 Temmuz tarihlerindeki planlı kesintilerden etkilenecek.
Güngören, Sarıyer ve Sultangazi
Güngören'de Güneştepe, Sarıyer'de Uskumruköy, Ferahevler ve Ayazağa, Sultangazi'de ise Cebeci, Uğur Mumcu ve Yunus Emre mahallelerinde belirlenen saatlerde elektrik kesintisi uygulanacak.
Zeytinburnu
Telsiz Mahallesi'nde 6 Temmuz'da abone bağlantı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacak.
Elektrikler ne zaman gelecek?
Kesintilerin büyük bölümü planlanan çalışmaların tamamlanmasının ardından aynı gün içerisinde sona erecek. Vatandaşların, yaşadıkları mahalleye ilişkin güncel saat bilgilerini BEDAŞ'ın resmi duyurularından takip etmeleri öneriliyor.