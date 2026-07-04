Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem İstanbul'da elektrik kesintisi alarmı: İşte ilçe ilçe kesinti programı

İstanbul'da elektrik kesintisi alarmı: İşte ilçe ilçe kesinti programı

BEDAŞ, 4, 5 ve 6 Temmuz tarihlerinde İstanbul'un birçok ilçesinde planlı elektrik kesintisi uygulanacağını duyurdu. İşte ilçe ilçe kesinti saatleri ve etkilenecek mahalleler...

Kaynak: Haber Merkezi
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İstanbul'da elektrik kesintisi alarmı: İşte ilçe ilçe kesinti programı - Resim: 1

İstanbul'da 3 günlük elektrik kesintisi
BEDAŞ'ın bakım, onarım ve yatırım çalışmaları kapsamında 4, 5 ve 6 Temmuz tarihlerinde İstanbul'un birçok noktasında planlı elektrik kesintisi uygulanacak.

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İstanbul'da elektrik kesintisi alarmı: İşte ilçe ilçe kesinti programı - Resim: 2

Arnavutköy
4 Temmuz'da Yeşilbayır Mahallesi'nde, 6 Temmuz'da ise Hadımköy Mahallesi'nde planlı elektrik kesintisi uygulanacak.

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İstanbul'da elektrik kesintisi alarmı: İşte ilçe ilçe kesinti programı - Resim: 3

Bağcılar
5 ve 6 Temmuz tarihlerinde 15 Temmuz, Mahmutbey, İnönü ve Çınar mahallelerinin bazı sokaklarında bakım ve bağlantı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak.

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İstanbul'da elektrik kesintisi alarmı: İşte ilçe ilçe kesinti programı - Resim: 4

Bakırköy ve Başakşehir
Bakırköy Şenlikköy Mahallesi ile Başakşehir'in Ziya Gökalp ve Şahintepe mahallelerinde 6 Temmuz'da planlı kesintiler uygulanacak.

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İstanbul'da elektrik kesintisi alarmı: İşte ilçe ilçe kesinti programı - Resim: 5

Beylikdüzü
Yakuplu ve Adnan Kahveci mahallelerinde 4 ve 6 Temmuz tarihlerinde bakım ve yatırım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri yapılacak.

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İstanbul'da elektrik kesintisi alarmı: İşte ilçe ilçe kesinti programı - Resim: 6

Esenler
Havaalanı, Oruç Reis, Fatih, Nine Hatun ve Turgut Reis mahalleleri başta olmak üzere birçok bölgede 5 ve 6 Temmuz'da elektrik kesintisi uygulanacak.

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İstanbul'da elektrik kesintisi alarmı: İşte ilçe ilçe kesinti programı - Resim: 7

Esenyurt
Akçaburgaz, Cumhuriyet, Zafer, Bağlarçeşme, Fatih ve Üçevler mahalleleri 5 ve 6 Temmuz tarihlerindeki planlı kesintilerden etkilenecek.

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İstanbul'da elektrik kesintisi alarmı: İşte ilçe ilçe kesinti programı - Resim: 8

Güngören, Sarıyer ve Sultangazi
Güngören'de Güneştepe, Sarıyer'de Uskumruköy, Ferahevler ve Ayazağa, Sultangazi'de ise Cebeci, Uğur Mumcu ve Yunus Emre mahallelerinde belirlenen saatlerde elektrik kesintisi uygulanacak.

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İstanbul'da elektrik kesintisi alarmı: İşte ilçe ilçe kesinti programı - Resim: 9

Zeytinburnu
Telsiz Mahallesi'nde 6 Temmuz'da abone bağlantı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacak.

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İstanbul'da elektrik kesintisi alarmı: İşte ilçe ilçe kesinti programı - Resim: 10

Elektrikler ne zaman gelecek?
Kesintilerin büyük bölümü planlanan çalışmaların tamamlanmasının ardından aynı gün içerisinde sona erecek. Vatandaşların, yaşadıkları mahalleye ilişkin güncel saat bilgilerini BEDAŞ'ın resmi duyurularından takip etmeleri öneriliyor.

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