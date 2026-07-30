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Kaynak: AA

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, elektrik piyasasında dün dikkat çeken bir denge oluştu. Günlük bazda tüketim üretimin üzerine çıkarken, dış ticarette de ithalat öne geçti.

TÜKETİM ÜRETİMİ AŞTI

Türkiye’de dün 1 milyon 148 bin 599 megavatsaat elektrik üretildi. Buna karşılık tüketim 1 milyon 149 bin 608 megavatsaat olarak gerçekleşti. Böylece tüketim, üretimin bir miktar üzerinde kaldı.

GÜNÜN EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK SAATLERİ

Saatlik bazda incelendiğinde, en yüksek elektrik tüketimi 53 bin 812 megavatsaatle saat 15.00’te kaydedildi. En düşük tüketim ise 38 bin 536 megavatsaatle saat 06.00’da gerçekleşti.

ÜRETİMDE RÜZGAR İLK SIRADA

Elektrik üretiminde kaynaklara göre dağılımda rüzgar enerjisi santralleri yüzde 22,3 ile ilk sırada yer aldı.

Rüzgarı, yüzde 19 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 16,2 ile güneş enerjisi santralleri takip etti.

İTHALAT İHRACATI GEÇTİ

Türkiye, dün 7 bin 705 megavatsaat elektrik ihracatı yaparken, 8 bin 899 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirdi. Böylece elektrik ticaretinde ithalatın daha yüksek olduğu görüldü.

Uzmanlar, yaz aylarında artan tüketimin özellikle klima kullanımına bağlı olarak yükseldiğini ve bu durumun enerji dengesinde kısa vadeli değişimlere yol açabildiğini belirtiyor.