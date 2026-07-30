İstanbul'un Kilyos semtindeki evinde hayatını kaybetmiş halde bulunan MasterChef Türkiye 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma devam ederken, ünlü şef Somer Sivrioğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyduğu üzüntüyü dile getirdi.
Somer Şef'ten Eren Kaşıkçı'ya yürek burkan veda: Ah Eren'im...
MasterChef Türkiye 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın ölümüne ilişkin soruşturma sürerken, jüri üyesi Somer Sivrioğlu'nun yaptığı duygusal veda paylaşımı, sevenlerini bir kez daha yasa boğdu.Kaynak: Haber Merkezi
"Kızıl Sakal" lakabıyla tanınan ve MasterChef Türkiye 2021 sezonunun şampiyonu olan Eren Kaşıkçı, Kilyos'taki evinde ölü bulunmuştu. Olayın ardından ölüm nedeninin netlik kazanması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Kaşıkçı'nın yaşamını yitirmesi, gastronomi dünyasında ve MasterChef Türkiye izleyicileri arasında derin üzüntü yaratırken, yarışmanın jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu da sessizliğini bozdu.
Sivrioğlu, sosyal medya hesabında Eren Kaşıkçı ile birlikte çekilen siyah-beyaz bir kareyi paylaşarak, "Ah Eren'im, ah benim canım kardeşim... Devrin daim olsun." ifadelerini kullandı.
MasterChef yarışmasının ardından da mesleki ilişkilerini sürdüren Sivrioğlu ile Kaşıkçı'nın, farklı gastronomi etkinlikleri ve kültürel organizasyonlarda bir araya gelmeye devam ettiği biliniyor.