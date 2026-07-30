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Türk-İş’in araştırmasına göre, Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması (açlık sınırı), Temmuz ayında yüzde 3,30 oranında artarak 36 bin 939 lira 87 kuruşa çıktı.

Hatırlanacağı üzere bu rakam Haziran ayında 35 bin 758 lira 88 kuruş olarak hesaplanmıştı.

AÇLIK SINIRI ASGARİ ÜCRETİ 8 BİN 864 TL AŞTI

2026 yılı boyunca 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak uygulanan net asgari ücret, yükselen mutfak masraflarının gerisinde kaldı.

Yeni verilere göre açlık sınırı, net asgari ücretin 8 bin 864 lira 37 kuruş üzerine çıktı. Böylece dört kişilik bir ailenin sadece zorunlu mutfak/gıda harcaması, tek bir asgari ücretlinin maaşını yaklaşık yüzde 31,6 oranında aşmış oldu.

ZORUNLU GİDERLER İLE YOKSULLUK SINIRI 120 BİN TL'Yİ DEVİRDİ

Gıda harcamasının yanı sıra kira, elektrik, su, yakıt, giyim, ulaşım, eğitim ve sağlık gibi bir ailenin yapması gereken tüm zorunlu harcamaları kapsayan yoksulluk sınırı, Temmuz ayında 120 bin 325 lira 30 kuruşa ulaştı.

Öte yandan, bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti ise 47 bin 758 lira 39 kuruş olarak kayıtlara geçti.

GIDA ENFLASYONUNDA SON DURUM: YILLIK ARTIŞ YÜZDE 40'I AŞTI

Türk-İş verilerine göre gıda harcamalarındaki fiyat artış oranları şu şekilde gerçekleşti:

Son 12 Aylık Değişim: Yüzde 39,85

Yıllık Ortalama Artış: Yüzde 40,60

Ocak - Temmuz Dönemi (7 Aylık Artış): Yüzde 22,54

