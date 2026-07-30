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Kaynak: Haber Merkezi

Eskişehir’de faaliyet gösteren Doruk Madencilik’te çalışan Türkiye Maden-İş üyesi işçiler ve sendika yöneticileri, holding binası önünde düzenledikleri zincirli protesto sebebiyle gözaltına alındı.

MADENCİLERE POLİS MÜDAHALE ETTİ!

Yıldızlar SSS Holding bünyesinde faaliyet gösteren Doruk Madencilik işçileri, ödenmeyen maaş, fazla mesai ve kıdem tazminatı alacakları için başlattıkları eylemler Ankara’ya taşındı. Holding binası önünde oturma eylemi başlatan madenciler, bina önündeki bekleyişlerini sürdürüyor.

İşçiler, bugün kendilerini Yıldızlar SSS Holding önüne zincirledi. Polis ekipleri ise işçilere müdahale etti.

NELER OLMUŞTU?

Yıldızlar SSS Holding bünyesinde Eskişehir’de faaliyet gösteren Doruk Madencilik’te çalışan Türkiye Maden-İş üyesi işçiler, ödenmeyen ücret ve kıdem tazminatları nedeniyle şirket önünde eylem başlatmıştı.

Bir haftadır eylemlerini devam ettiren maden işçileri, "Protokolde yazılanlar ödeninceye kadar Ankara’dan ayrılmayacağız. Akşam net bir cevap gelmezse yarın Holding önünde eylemlerimizin şiddetini artırarak devam edeceğiz" diyerek çağrıda bulunmuştu.