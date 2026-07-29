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Kaynak: AA / İHA

Spot elektrik piyasasında yarın uygulanacak fiyatlar belli oldu. Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın en yüksek 4 bin 199 lira 47 kuruş, en düşük ise 310 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

EN YÜKSEK FİYAT AKŞAM SAATLERİNDE UYGULANACAK

Gün öncesi piyasasında yapılan işlemlere göre, megavatsaat başına en yüksek elektrik fiyatı saat 20.00'de 4 bin 199 lira 47 kuruş olacak.

En düşük fiyat ise saat 12.00'de 310 lira 1 kuruş olarak kaydedildi.

İŞLEM HACMİ YÜZDE 16 ARTTI

Spot elektrik piyasasında işlem hacmi de yükseliş gösterdi. Bugün piyasadaki toplam işlem hacmi, düne göre yüzde 16 artarak 1 milyar 324 milyon 568 bin 512 liraya ulaştı.

ORTALAMA FİYAT 2 BİN LİRANIN ÜZERİNDE

Gün öncesi piyasasında bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 86 lira 24 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 129 lira 72 kuruş olarak hesaplandı.

Öte yandan spot piyasada bugün bir megavatsaat elektriğin en yüksek fiyatı 3 bin 995 lira 1 kuruş, en düşük fiyatı ise 252 lira olarak kayıtlara geçti.