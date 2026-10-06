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Kaynak: AA

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) tarafından açıklanan verilere göre, spot elektrik piyasasındaki işlem hacmi ve fiyat hareketleri netleşti.

Spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün, bir önceki güne kıyasla oran olarak yüzde 11,2 artış göstererek 1 milyar 797 milyon 652 bin 312 lira seviyesine yükseldi.

ZİRVE SAAT 19.00'DA GÖRÜNDÜ

Gün öncesi piyasada yarın için bir megavatsaat elektriğin fiyatı saat bazında değişkenlik gösterdi. En yüksek fiyat saat 19.00'da 4 bin 500 lira, en düşük fiyat ise saat 12.00'de 930 lira olarak tespit edildi.

Aynı piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 105 lira 82 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 177 lira 25 kuruş olarak gerçekleşti.

BUGÜNÜN PİYASASINDA FİYAT DÜZEYİ

Öte yandan spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün için en yüksek 4 bin lira, en düşük ise 1844 lira 64 kuruş seviyesinde kayıtlara geçti.