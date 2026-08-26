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Kaynak: AA

Türkiye’de günlük elektrik üretimi ve tüketiminde yeni veriler belli oldu. Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün 1 milyon 226 bin 4 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 205 bin 239 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

ELEKTRİK TÜKETİMİ 15.00’TE ZİRVE YAPTI

Saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 57 bin 524 megavatsaatle 15.00’te gerçekleşti.

En düşük tüketim ise 39 bin 807 megavatsaatle 06.00’da kaydedildi.

ELEKTRİK ÜRETİMİNDE HİDROELEKTRİK İLK SIRADA

Günlük elektrik üretiminde ilk sırayı yüzde 22,4 payla barajlı hidroelektrik santralleri aldı.

Barajlı hidroelektrik santrallerini yüzde 19,7 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14,2 ile güneş enerjisi santralleri takip etti.

TÜRKİYE ELEKTRİK İHRACATINDA İTHALATIN ÖNÜNDE

Türkiye dün 21 bin 540 megavatsaat elektrik ihracatı gerçekleştirdi. Aynı dönemde elektrik ithalatı ise 792 megavatsaat oldu.

Böylece günlük elektrik ticaretinde ihracat miktarı, ithalatın oldukça üzerinde gerçekleşti.