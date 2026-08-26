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Kaynak: AA

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftanın işlem gününe yükselişle başladı. Endeks, önceki kapanışa göre 49,13 puan ve yüzde 0,34 artışla 14.522,55 puana çıktı.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,19 değer kaybederek 14.473,42 puandan tamamlamıştı.

BANKACILIK ENDEKSİ YÜKSELDİ

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,76 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,66 geriledi.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,06 ile bilişim olurken, en fazla gerileyen sektör holding oldu.

PİYASALARDA ABD-İRAN GELİŞMELERİ İZLENİYOR

Orta Doğu’daki jeopolitik gelişmeler varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

ABD hükümetinin, İran ile yaşanan çatışmalar sırasında tahliye edilen bazı büyükelçiliklerine diplomatlarını geri göndermeye hazırlandığına yönelik haberler ve arabulucu ülkelerden gelen, taraflar arasındaki müzakerelerin yeniden başlayabileceğine ilişkin açıklamalar, olası bir anlaşmaya yönelik iyimserliği artırdı.

GÖZLER PCE VE BÜYÜME VERİLERİNDE

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD’de açıklanacak çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi ve büyüme verilerinin başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

BIST 100’DE KRİTİK DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİ

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.600 ve 14.700 puan direnç, 14.400 ve 14.300 puan destek seviyeleri olarak öne çıkıyor.

Piyasalarda, jeopolitik gelişmelerin yanı sıra ABD’den gelecek ekonomik verilerin endeksin yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.