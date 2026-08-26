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Kaynak: AA

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat, güne yükselişle başladı.

VİOP'TA ENDEKS KONTRATI 16.833 PUANDA

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,32 artarak 16.833 puana yükseldi.

Dün satış ağırlıklı hareket eden ağustos vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,33 düşüşle 16.780 puandan tamamlamıştı. Kontrat, akşam seansında kayıplarının bir bölümünü telafi ederek 16.821 puandan işlem görmüştü.

DİPLOMATİK TEMAS BEKLENTİSİ RİSK İŞTAHINI ARTIRDI

Küresel piyasalarda ABD ile İran arasındaki diplomatik temasların yeniden başlayabileceğine yönelik iyimserliklerin risk iştahını artırdığı görülüyor.

Yatırımcıların odağında bugün ABD'de açıklanacak büyüme verisi ile kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi bulunuyor.

GÖZLER NVİDİA'NIN FİNANSAL SONUÇLARINDA

Piyasalarda makroekonomik verilerin yanı sıra teknoloji şirketi Nvidia'nın açıklayacağı finansal sonuçlar da yakından takip edilecek.

Nvidia'nın sonuçlarının, yapay zeka ve teknoloji hisseleri başta olmak üzere küresel piyasalardaki risk iştahı üzerinde etkili olması bekleniyor.

VİOP'TA KRİTİK DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİ

Analistler, yurt içinde bugün veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de büyüme ve PCE başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan endeks kontratında 17.000 ve 17.100 puan direnç, 16.700 ve 16.600 puan destek seviyeleri olarak öne çıkıyor.