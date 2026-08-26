MGM, 26 Ağustos Çarşamba gününe ilişkin hava durumu tahminini paylaştı. Rapora göre 8 ilde gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, Doğu ve Doğu Anadolu'da şiddetli rüzgar etkili olacak
Meteoroloji uyardı: Bugün hava durumu nasıl olacak? (26 Ağustos Çarşamba)
Meteroloji Genel Müdürlüğü, günlük hava durumu tahmin raporunu açıkladı. Rapora göre Doğu'da gök gürültülü sağanak yağış beklenirken yurdun batısında güneşli bir hava hakim olacak.Yunus Arıkan
Doğu Karadeniz'in doğusu ve iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
İşte 26 Ağustos hava durumu raporu
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 40°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
UŞAK °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in doğusu ile iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars, Ardahan, Erzincan ve Malatya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneydoğusunda rüzgarın, öğle saatlerinden sonra güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 34°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda rüzgarın, öğle saatlerinden sonra güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık