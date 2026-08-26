Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Meteoroloji uyardı: Bugün hava durumu nasıl olacak? (26 Ağustos Çarşamba)

Meteoroloji uyardı: Bugün hava durumu nasıl olacak? (26 Ağustos Çarşamba)

Meteroloji Genel Müdürlüğü, günlük hava durumu tahmin raporunu açıkladı. Rapora göre Doğu'da gök gürültülü sağanak yağış beklenirken yurdun batısında güneşli bir hava hakim olacak.

Yunus Arıkan Yunus Arıkan
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Meteoroloji uyardı: Bugün hava durumu nasıl olacak? (26 Ağustos Çarşamba) - Resim: 1

MGM, 26 Ağustos Çarşamba gününe ilişkin hava durumu tahminini paylaştı. Rapora göre 8 ilde gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, Doğu ve Doğu Anadolu'da şiddetli rüzgar etkili olacak

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Meteoroloji uyardı: Bugün hava durumu nasıl olacak? (26 Ağustos Çarşamba) - Resim: 2

Doğu Karadeniz'in doğusu ve iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji uyardı: Bugün hava durumu nasıl olacak? (26 Ağustos Çarşamba) - Resim: 3

İşte 26 Ağustos hava durumu raporu

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Meteoroloji uyardı: Bugün hava durumu nasıl olacak? (26 Ağustos Çarşamba) - Resim: 4

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji uyardı: Bugün hava durumu nasıl olacak? (26 Ağustos Çarşamba) - Resim: 5

EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 40°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

UŞAK °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji uyardı: Bugün hava durumu nasıl olacak? (26 Ağustos Çarşamba) - Resim: 6

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji uyardı: Bugün hava durumu nasıl olacak? (26 Ağustos Çarşamba) - Resim: 7

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu

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Meteoroloji uyardı: Bugün hava durumu nasıl olacak? (26 Ağustos Çarşamba) - Resim: 8

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji uyardı: Bugün hava durumu nasıl olacak? (26 Ağustos Çarşamba) - Resim: 9

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in doğusu ile iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji uyardı: Bugün hava durumu nasıl olacak? (26 Ağustos Çarşamba) - Resim: 10

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars, Ardahan, Erzincan ve Malatya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneydoğusunda rüzgarın, öğle saatlerinden sonra güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 34°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji uyardı: Bugün hava durumu nasıl olacak? (26 Ağustos Çarşamba) - Resim: 11

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda rüzgarın, öğle saatlerinden sonra güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

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