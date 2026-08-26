Yeniçağ Gazetesi
26 Ağustos 2026 Çarşamba
İstanbul 25°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/3
Anasayfa Ekonomi Altında yeni fiyatlar: Kapalıçarşı'da gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? (26 Ağustos)

Altında yeni fiyatlar: Kapalıçarşı'da gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? (26 Ağustos)

Altın fiyatlarındaki hareketlilik yakından takip edilirken günlük bazda düşüş kaydeden altında gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları merak ediliyor.

Aykut Metehan Aykut Metehan
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Altında yeni fiyatlar: Kapalıçarşı'da gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? (26 Ağustos) - Resim: 1

Peki gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın; 26 Ağustos Çarşamba günü Kapalıçarşı'da hangi fiyatla güne başladı?

1 11
Altında yeni fiyatlar: Kapalıçarşı'da gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? (26 Ağustos) - Resim: 2

İşte saat 07.15 itibarıyla Kapalıçarşı'da altın fiyatları:

2 11
Altında yeni fiyatlar: Kapalıçarşı'da gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? (26 Ağustos) - Resim: 3

Ons altın
Alış: 4 bin 642 dolar
Satış: 4 bin 643 dolar

3 11
Altında yeni fiyatlar: Kapalıçarşı'da gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? (26 Ağustos) - Resim: 4

Gram altın
Alış: 7 bin 93 lira
Satış: 7 bin 186 lira

4 11
Altında yeni fiyatlar: Kapalıçarşı'da gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? (26 Ağustos) - Resim: 5

Çeyrek altın
Alış: 11 bin 584 lira
Satış: 11 bin 728

5 11
Altında yeni fiyatlar: Kapalıçarşı'da gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? (26 Ağustos) - Resim: 6

Yarım altın
Alış: 23 bin 212 lira
Satış: 23 bin 440 lira

6 11
Altında yeni fiyatlar: Kapalıçarşı'da gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? (26 Ağustos) - Resim: 7

Tam altın
Alış: 45 bin 570 lira
Satış: 46 bin 465 lira

7 11
Altında yeni fiyatlar: Kapalıçarşı'da gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? (26 Ağustos) - Resim: 8

22 ayar altın
Alış: 6 bin 487 lira
Satış: 6 bin 721 lira

8 11
Altında yeni fiyatlar: Kapalıçarşı'da gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? (26 Ağustos) - Resim: 9

18 ayar altın
Alış: 5 bin 245 lira
Satış: 5 bin 245 lira

9 11
Altında yeni fiyatlar: Kapalıçarşı'da gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? (26 Ağustos) - Resim: 10

14 ayar altın
Alış: 3 bin 902 lira
Satış: 5 bin 161 lira

10 11
Altında yeni fiyatlar: Kapalıçarşı'da gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? (26 Ağustos) - Resim: 11

Gümüş:
Alış: 101 lira
Satış: 107 lira

11 11
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro