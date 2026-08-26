Peki gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın; 26 Ağustos Çarşamba günü Kapalıçarşı'da hangi fiyatla güne başladı?
Altında yeni fiyatlar: Kapalıçarşı'da gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? (26 Ağustos)
Altın fiyatlarındaki hareketlilik yakından takip edilirken günlük bazda düşüş kaydeden altında gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları merak ediliyor.Aykut Metehan
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İşte saat 07.15 itibarıyla Kapalıçarşı'da altın fiyatları:
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Ons altın
Alış: 4 bin 642 dolar
Satış: 4 bin 643 dolar
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Gram altın
Alış: 7 bin 93 lira
Satış: 7 bin 186 lira
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Çeyrek altın
Alış: 11 bin 584 lira
Satış: 11 bin 728
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Yarım altın
Alış: 23 bin 212 lira
Satış: 23 bin 440 lira
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Tam altın
Alış: 45 bin 570 lira
Satış: 46 bin 465 lira
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22 ayar altın
Alış: 6 bin 487 lira
Satış: 6 bin 721 lira
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18 ayar altın
Alış: 5 bin 245 lira
Satış: 5 bin 245 lira
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14 ayar altın
Alış: 3 bin 902 lira
Satış: 5 bin 161 lira
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Gümüş:
Alış: 101 lira
Satış: 107 lira
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