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Kaynak: AA

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) tarafından açıklanan günlük verilere göre, yurt içinde elektrik üretimi ve tüketimi dengeli bir seyir izledi. Dün günlük bazda 956 bin 487 megavatsaat elektrik üretimi gerçekleştirilirken, toplam tüketim ise 948 bin 473 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Saatlik bazda yapılan incelemede, günün en yüksek ve en düşük tüketim saatleri şöyle şekillendi:

En yüksek tüketim (pik saat): Saat 20.00’de 44 bin 519 megavatsaat ile gerçekleşti.

En düşük tüketim: Saat 05.00’te 32 bin 164 megavatsaat olarak kaydedildi.

ÜRETİM PORTFÖYÜNDE LİDERLİK BARAJLARDA

Türkiye’nin günlük elektrik üretiminde yenilenebilir ve yerli kaynakların güçlü payı dikkat çekti. Günlük üretim portföyünde ilk üç sırayı alan kaynaklar ve payları şu şekilde sıralandı:

1. Barajlı hidroelektrik santralleri: yüzde 21,4 pay ile ilk sırada.

2. İthal kömür santralleri: Yüzde 21,1 pay ile ikinci sırada.

3. Güneş enerjisi santralleri (GES): Yüzde 14,8 pay ile üçüncü sırada.

ELEKTRİK TİCARETİNDE İHRACAT FAZLASI

Dış ticaret verilerine göre Türkiye, dün elektrik enerjisinde net ihracatçı konumunu korudu. Günlük bazda gerçekleştirilen elektrik ticareti rakamları şöyle gerçekleşti:

Elektrik ihracatı: 7 bin 480 megavatsaat

Elektrik ithalatı: 988 megavatsaat