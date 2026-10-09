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Güneş panellerinin dış mekandaki değişken hava koşullarına bağımlılığını aşmak isteyen araştırmacılar, iç mekanlardaki istikrarlı nem oranına odaklandı. İnsanların nefes alması, yemek pişirmesi veya duş almasıyla evlerde oluşan yüzde 30 ila 60 arasındaki nem seviyesini kullanan 340 mikrometre kalınlığındaki özel kağıt tabakası, kesintisiz bir güç kaynağı işlevi görüyor.

SUYUN HAREKETİ ELEKTRİK AKIMI YARATIYOR

Duvar kağıdı, 2x2 santimetrelik özel kare modüllerden oluşuyor. Sistemdeki gliserol maddesi havadaki su buharını çekerken, PVP adı verilen katman sıvının kılcal hareketle merkeze ilerlemesini sağlıyor. Merkezdeki balmumu tabakası ise suyu buharlaştırarak dışarı atıyor. Kağıt içindeki bu sürekli sıvı akışı ve oluşan iyon yoğunluğu farkı, grafit elektrotlar yardımıyla elektrik akımına dönüştürülüyor.

KABLOSUZ CİHAZLARI ÇALIŞTIRMAYI BAŞARDI

Yapılan laboratuvar testlerinde 1.596 parçadan oluşan duvar kağıdı dizisi, yüzde 38 nem oranında 3,5 volt elektrik üretti. Elde edilen bu enerji, bir kapasitör desteğiyle kablosuz bir klavyeyi kesintisiz şekilde çalıştırmayı başardı. Teknoloji; evlerin tüm elektrik ihtiyacını karşılamaktan ziyade çevresel sensörler, kablosuz modüller ve IoT (Nesnelerin İnterneti) cihazları gibi düşük güç harcayan sistemleri beslemeyi amaçlıyor.

ORTAMIN NEM DENGESİNİ DE DÜZENLİYOR

Geliştirilen akıllı kağıt yalnızca elektrik üretmekle kalmayıp ortamdaki fazla nemi emerek bir tampon görevi üstleniyor. Kuru havalarda depoladığı nemi geri salan sistem, gerçek oda koşullarında yapılan testlerde nem seviyesini 15 dakika içinde yüzde 38'den yüzde 32'ye düşürdü. Araştırmacılar, teknolojinin ilerleyen dönemde iklimlendirme ve iklim kontrol (HVAC) sistemlerinin harcadığı yükü önemli ölçüde hafifleteceğini öngörüyor.