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Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye'de çocukluk çağı obezitesi giderek daha fazla dikkat çeken sağlık sorunlarından biri haline geldi. Dünya Sağlık Örgütü'nün Avrupa verileri de çocuklarda fazla kilo ve obezite yaygınlığının yüksek seviyelerde seyrettiğini gösteriyor.

Diyetisyen Gürkan Hınız, çocukluk çağı obezitesinin yalnızca genetik faktörlerle açıklanamayacağını, yaşam biçimi ve gıda tüketimindeki değişimlerin de önemli rol oynadığını belirtti.

Hınız, toplumda uzun yıllardır görülen "tombul çocuk sağlıklıdır" anlayışının yanlış beslenme alışkanlıklarının normalleşmesine neden olabildiğini söyledi. Geleneksel sebze ağırlıklı beslenmenin yerini giderek daha fazla işlenmiş ve fast-food ürünlerinin almasının çocukların kilo kontrolünü zorlaştırdığını ifade etti.

EKRAN SÜRESİ BESLENMEYİ DE ETKİLİYOR

Çocukların ekran karşısında uzun süre geçirmesi, fiziksel aktivitenin azalmasının yanı sıra beslenme alışkanlıklarını da etkiliyor.

Hınız, ekran karşısında yemek yiyen çocukların açlık ve tokluk sinyallerini fark etmekte zorlanabileceğini ve bunun farkında olmadan daha fazla atıştırmalık tüketilmesine yol açabileceğini belirtti.

Uzun süre hareketsiz kalınması da alınan enerjinin yeterince harcanmasını engelleyen faktörler arasında gösterildi.

Ailelerin aşırı baskıcı davranmasının da sorunu çözmeyebileceğini belirten Hınız, çocuklara sürekli "ye" veya "yeme" şeklinde müdahale edilmesinin sağlıklı beslenme alışkanlıklarının oluşmasını zorlaştırabileceğini söyledi.

Hınız ayrıca okul kantinlerinde sağlıklı ürünlerin yaygınlaştırılması ve işlenmiş gıdalara alternatiflerin artırılması gerektiğini ifade etti.

İLERLEYEN YAŞLARDA RİSK ARTABİLİYOR

Çocukluk dönemindeki fazla kilo ve obezite, yalnızca erken yaşlardaki kilo problemiyle sınırlı kalmayabiliyor.

Dünya Sağlık Örgütü, çocukluk çağındaki fazla kilo ve obezitenin ilerleyen dönemlerde diyabet ve kalp-damar hastalıkları gibi bulaşıcı olmayan hastalıkların görülme riskini artırabileceğine dikkat çekiyor.

Hınız da obezitenin tip 2 diyabet, hipertansiyon, damar sertliği, eklem ve üreme sağlığıyla ilgili sorunların ortaya çıkma riskini artırabileceğini belirtti.

Fazla kilosu nedeniyle akran zorbalığına maruz kalan çocukların stres nedeniyle sağlıksız beslenme davranışlarına yönelebileceğini söyleyen Hınız, bunun kilo artışını besleyen bir döngü oluşturabileceğine dikkat çekti.

İNSÜLİN DİRENCİ BELİRTİLERİNE DİKKAT

İç hastalıkları uzmanı Dr. Emrah Turunç ise çocuklarda obeziteyle birlikte insülin direncinin de değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Turunç; bel çevresinde genişleme, sık acıkma, yemek sonrasında uyku hali ve yoğun tatlı isteğinin görülebilecek belirtiler arasında olduğunu söyledi.

Ciltte koyulaşma ve kan yağlarındaki değişikliklerin de dikkate alınması gerektiğini ifade eden Turunç, çocuklardaki kilo artışının yalnızca dış görünüş üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini vurguladı.