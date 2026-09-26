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Kaynak: Haber Merkezi

Parmak çıtlatma alışkanlığıyla ilgili en yaygın inanışlardan biri, bu hareketin zaman içerisinde eklemlerde kireçlenmeye neden olduğu yönünde. Yapılan araştırmalar ise bu inanışı destekleyen bir bulgu ortaya koymadı.

Araştırmacılar ayrıca parmaklardan gelen karakteristik çıtlama sesinin kaynağını da inceledi. Bulgulara göre ses, kemiklerin birbirine sürtünmesinden kaynaklanmıyor.

ÇITLAMA SESİNİN NEDENİ GAZ KABARCIKLARI

Eklemler arasındaki sürtünmeyi engelleyen ve doğal bir kayganlaştırıcı görevi gören sinovyal sıvı, hareket sırasında fiziksel bir değişime uğruyor.

Parmaklar hızla gerilip büküldüğünde eklem içerisindeki basınç aniden düşüyor ve sıvının içinde geçici bir gaz boşluğu meydana geliyor. Duyulan çıtlama sesinin de bu süreçte oluşan gaz kabarcıklarıyla bağlantılı olduğu belirtiliyor.

Araştırmacılar gelişmiş MR teknolojisinden yararlanarak çıtlama anını ve eklem hareketlerini saniye saniye kaydetti. Gerçek zamanlı görüntülerde, parmak tabanındaki eklemlerde sesin çıktığı anda gaz kabarcıklarının oluştuğu görüldü.

215 KİŞİ ÜZERİNDE İNCELENDİ

Parmak çıtlatmanın kireçlenmeyle bağlantısını araştıran çalışmada, 50 ile 89 yaşları arasındaki 215 kişinin el röntgenleri ve sağlık verileri incelendi.

Katılımcıların yaşamları boyunca parmak çıtlatma alışkanlıkları ile kireçlenme vakaları karşılaştırıldı. İncelemelerde iki durum arasında bir bağlantı tespit edilmedi.

Düzenli olarak parmaklarını çıtlatan kişilerin el osteoartriti geliştirme riski ile parmaklarını hiç çıtlatmayan kişilerin riski arasında fark saptanmadı.

AĞRISIZ ÇITLATMANIN ZARAR VERDİĞİNE DAİR BULGU YOK

Bilim insanları, 2018 yılında yayımlanan bir derleme çalışmasında da daha önce gerçekleştirilen gözlemsel araştırmaları inceledi.

Elde edilen verilerde, istemli ve ağrısız şekilde gerçekleştirilen parmak çıtlatmanın eklem kıkırdağına veya el becerilerine zarar verdiğini gösteren bir bağlantı ortaya konulmadı.

AĞRI VE ŞİŞLİK VARSA DİKKAT

Uzmanların dikkat çektiği nokta ise çıtlama sesine eşlik eden belirtiler. Eklemden gelen sesle birlikte şiddetli ağrı, bölgesel şişlik veya darbe sonrasında hareketle ilgili sorunlar görülmesi durumunda bunun sıradan bir parmak çıtlatma alışkanlığından farklı değerlendirilmesi gerekiyor.